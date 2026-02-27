Sanremo 2026, anticipazioni serata duetti e cover: chi canta stasera (c'è Belen), ospiti e scaletta ufficiale Nel quarto appuntamento della kermesse condotta da Carlo Conti con Laura Pausini spazio a brani storici e tantissimi ospiti: torna Bianca Balti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È giunta l’ora di uno dei momenti più attesi del Festival di Sanremo. Oggi venerdì 27 febbraio 2026, infatti, va in scena la serata dei duetti e delle cover della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo la serata di ieri (QUI classifica e recap), in diretta dal teatro Ariston, il direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti (affiancato da Laura Pausini) conduce quello che sarà un viaggio attraverso i grandi successi della musica italiana e non solo, con tantissimi ospiti ad affiancare i 30 ‘Big’ in gara. Sul palco di Sanremo torna anche Bianca Balti, già co-conduttrice lo scorso anno. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Sanremo 2026, anticipazioni quarta serata del Festival: tutti i duetti e le cover, conduttori e ospiti

Mancano poche ore alla serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2026, uno degli appuntamenti più amati della settimana del Festival. Oggi venerdì 27 febbraio 2026, infatti, i 30 ‘Big’ in gara si esibiranno insieme a un artista ospite sulle note di un brano del passato, del repertorio italiano o internazionale. Archiviata la terza serata (che ha visto esibirsi la seconda metà degli artisti in gara e proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte) sul palco dell’Ariston andrà dunque in scena un vero e proprio viaggio nella storia della musica con tantissimi ospiti d’eccezione. Al timone della serata, ovviamente, ci sarà il direttore artistico della kermesse Carlo Conti, affiancato nuovamente da Laura Pausini. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo dello scorso anno, tornerà anche la top model Bianca Balti per raccontare il suo ultimo anno di battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita. Tra gli ospiti della serata confermato anche Max Pezzali, in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo, mentre Francesco Gabbani si esibirà dal vivo in piazza Colombo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il regolamento: chi vota

Nella serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo la votazione di questa sera sarà affidata alla giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), alla giuria delle Radio (33%) e al Televoto del pubblico (34%). Da casa sarà possibile votare da rete fissa chiamando il numero 894.001 (0,51€ a voto) o tramite sms al 475.475.1 (0,50€ a voto), per un totale massimo di tre voti. I voti conquistati stasera non saranno utili per il risultato finale del Festival e decreteranno il vincitore della serata.

I 30 Big in gara a Sanremo 2026: l’elenco completo dei duetti e delle cover

Stasera – come detto – i 30 artisti in gara si esibiranno con uno o più ospiti sulle note di una cover. Tra debutti e grandi ritorni, non mancheranno le sorprese. Al teatro Ariston arriva infatti il fenomeno TonyPitony, ma anche Francesca Fagnani nelle inedite vesti di artista al fianco di Fulminacci, così come Belén Rodríguez con Samurai Jay (che già hanno fatto discutere con un video). Tra i ‘veterani’ di ritorno a Sanremo anche Fabrizio Moro e, dopo tanti anni, Pupo. Grande attesa ovviamente per Cristina D’Avena, gli Stadio, Brunori Sas e Joan Thiele, che con Roberto Bolle ha incantato l’Arena di Verona alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Chi canta stasera: la scaletta

IN AGGIORNAMENTO

Quando e dove vedere il Festival di Sanremo 2026 (venerdì 27 febbraio 2026)

La 76esima edizione del Festival di Sanremo in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:40. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale. Nell’access prime time andrà in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, mentre al termine della serata sarà il turno di Nicola Savino alla guida del DopoFestival.

Potrebbe interessarti anche