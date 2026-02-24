Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tiziano Ferro e Gaia tra gli ospiti. Ecco cosa vedremo.
L’attesa è finita: la 76ª edizione del Festival di Sanremo prende il via questa sera, martedì 24 febbraio 2026, con la sua prima serata, trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay). Si parte alle 20:40, per andare avanti sino all’una di notte circa, seguendo la tradizione del Festival che mescola musica, intrattenimento e ospiti internazionali. Sul palco dell’Ariston vedremo la coppia inedita formata da Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini, co-conduttrice fissa per tutte le cinque serate. Ad affiancarli il co-host Can Yaman, attore turco reduce dal successo del remake di Sandokan. Scopriamo il programma completo di questa sera, dalla scaletta con ordine di uscita dei 30 big in gara, agli ospiti nazionali e internazionali che saliranno sul palco dell’Ariston (e non solo).
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni conduttori e cantanti in gara
La prima puntata di Sanremo non è mai solo musica e gara, ma un momento che appartiene alla nostra cultura popolare. Oltre a Conti, Pausini e Can Yaman nelle vesti di conduttori, sul palco dell’Ariston è confermata la presenza di Tiziano Ferro come super ospite musicale nazionale, che accompagnerà l’apertura con una performance speciale. Parallelamente, come ormai tradizione consolidata, ci saranno collegamenti live da palchi esterni: Max Pezzali dalla nave da crociera Costa Toscana, e Gaia dal Suzuki Stage in Piazza Colombo.
Come si vota nella prima serata del Festival
Nel corso della prima serata si esibiranno tutti e 30 i Big in gara. La votazione delle performance sarà affidata alla Giuria della Sala Stampa, TV e Web, secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale. Al termine delle esibizioni sarà stilata una classifica con i primi cinque artisti, senza ordine di piazzamento.
Sanremo 2026, l’elenco dei 30 Big in gara – (prima serata)
Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico dei 30 Big (con il titolo del loro brano) che si esibiranno martedì 24 febbraio al Festival di Sanremo:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
La scaletta completa della prima serata di Sanremo 2026
—in aggiornamento—
Festival Sanremo 2026, a che ora finisce la prima serata
Sanremo 2026 aprirà ufficialmente i battenti alle ore 20:40 di stasera, martedì 24 febbraio, quando Carlo Conti inaugurerà la kermesse in diretta su Rai 1. La prima serata, assieme alla finale del sabato, è solitamente quella che dura di più, perché prevedere l’esibizione di tutti i 30 cantanti in competizione. Secondo le stime della vigilia, questa sera si chiuderà intorno all’1:25 del mattino. A partire da domani, invece, il sipario calerà 10 minuti prima.
