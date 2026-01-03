Festival del Circo di Montecarlo (3 gennaio), su Rai1 gran finale con Laura Barth: tutti i vincitori L’appuntamento è per questa sera, sabato 3 gennaio 2026, con il secondo grande evento che mostra il meglio del circo contemporaneo: anticipazioni.

Dopo il grande successo dello scorso sabato, il Festival del Circo di Montecarlo è pronto a tornare anche questa sera, sabato 3 gennaio 2026, per una nuova serata all’insegna dello spettacolo, portando sul piccolo schermo tutta la magia dell’antica tradizione dell’arte circense. Ancora una volta avremo dunque modo di vedere giochi di luci, musica, discipline aeree, giocoleria, acrobazie mozzafiato e molto di più. Ecco allora qualche altra anticipazione di ciò che vedremo stasera in tv su Rai1.

Festival del Circo di Montecarlo, il più prestigioso appuntamento per l’arte circense

Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è il più prestigioso appuntamento mondiale per l’arte circense, una sorta di Olimpiade sotto il tendone, dove la perfezione non è un’opzione ma un requisito. Non un semplice gala, ma una competizione vera, severa, giudicata da una giuria internazionale composta da esperti, artisti e direttori di circhi. Un appuntamento annuale che, da un lato, mantiene viva la tradizione classica del circo europeo, e dall’altro osserva con attenzione le nuove forme espressive, accogliendo numeri che dialogano con la danza, il teatro fisico e le nuove tecnologie.

Un ruolo centrale lo ha sempre avuto la famiglia Grimaldi: dopo Ranieri III, la direzione artistica è passata alla Principessa Stéphanie, figura chiave nella modernizzazione del Festival e nel sostegno concreto agli artisti. La prima serata evento, andata in onda su Rai 1 sabato 27 dicembre 2025 ha intrattenuto ben 2.276.000 spettatori pari al 16.2% di share, segno del grande interesse del pubblico italiano verso una forma d’arte antica e spettacolare. Anche l’appuntamento di stasera non potrà certo essere da meno.

Festival del Circo di Montecarlo: cosa vedremo stasera (3 gennaio)

Come accaduto nella serata precedente, la Rai trasmetterà il Festival eliminando le performance che prevedono la presenza in scena di determinati animali. Storicamente, la presenza di animali è sempre stata una delle grandi attrazioni del Festival, ma negli ultimi anni la Rai ha scelto di non mandare in onda i numeri di elefanti, tigri e leoni, limitandosi ai numeri equestri o ad altri elementi dello show, per motivazioni etiche e di sensibilità culturale.

A catalizzare l’attenzione ci saranno dunque grandi artisti delle discipline aeree, giocolieri, acrobati, equilibristi, clown e molto di più. A condurre la serata ritroveremo la giornalista Laura Barth e al termine dell’evento verranno assegnati i prestigiosi premi: Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo, che premieranno l’eccellenza nelle diverse discipline circensi. Una serata assolutamente da non perdere.

47° Festival del Circo di MonteCarlo: chi sono i vincitori

CLOWN D’ORO

Djiguites del Turkmekistan – Cavalli Akhal-Teke

Compagnia Acrobatica Nazionale Cinese

Flying Caballeros ORO JUNIOR

Bud-X Roses Troupe CLOWN D’ARGENTO

Scandinavian Boards

Trio della Compagnia Acrobatica Zheijang

Exotic Animals of the Martini Family del Cirque Madagascar Pastelito de Chile e Junior ARGENTO JUNIOR

Balkanski Trio Dmitro Onyshchenko CLOWN DI BRONZO

Triple Breath

Duo Acero Wolfgang Lauenburger Alan Silva BRONZO JUNIOR

Erdene Troupe – Ultra Jumps COPPA DELLA MEMORIA PRINCIPESSA ANTOINETTE

(al più giovane artista del Festival)

Bud Chinguudin della Bud-X Roses Troupe

Quando e dove vederlo

La seconda serata del Festival del Circo di Montecarlo andrà in onda questa sera, sabato 3 gennaio 2026, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. Lo spettacolo sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

