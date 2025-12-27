Festival del Circo di Montecarlo 2025, show su Rai 1 con Laura Barth (ma senza animali): cosa vedremo Stasera 27 dicembre Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai1 con la prima serata evento tra grandi artisti e premi prestigiosi: ecco chi sono i vincitori.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La magia del grande circo internazionale è pronta a tornare protagonista del prime time di Rai1. Il Festival del Circo di Montecarlo riapre il sipario con due appuntamenti evento che promettono spettacolo, emozioni e numeri mozzafiato. Un viaggio tra tradizione e innovazione che celebra l’arte circense nella sua forma più alta, coinvolgendo grandi maestri e giovani promesse. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, capace di unire meraviglia e storia.

Anticipazioni Festival del Circo di Montecarlo su Rai1 (27 dicembre)

La 47ª edizione del Festival del Circo di Montecarlo andrà in onda su Rai1 in due prime serate, da stasera, sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio alle ore 21.30. Nato nel 1974 per volontà del Principe Ranieri III di Monaco, il Festival si è affermato negli anni come il più importante e prestigioso evento circense al mondo, diventando un punto di riferimento per artisti e compagnie provenienti da ogni continente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo la scomparsa del Principe, la guida della manifestazione è passata a Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che ha saputo custodire l’eredità storica del Festival rinnovandola con uno sguardo attento al presente. Sotto la sua direzione, il circo classico dialoga con linguaggi più moderni, contaminandosi con influenze contemporanee e accogliendo artisti legati a realtà innovative come il Cirque du Soleil. Un’evoluzione naturale che mantiene intatto il fascino della tradizione, ma lo rende attuale e coinvolgente anche per il pubblico più giovane.

Le due serate trasmesse su Rai 1 il 27 dicembre 2025 e il 3 gennaio 2026 presentano una rassegna di esibizioni che incarnano il meglio del circo contemporaneo: dalle acrobazie alla giocoleria, dall’equilibrismo alla clownerie, fino alle discipline aeree.

Festival del Circo di Montecarlo, stop a numeri con elefanti, tigri e leoni

Anche questa edizoine del Festival del Circo di Montecarlo sarà trasmessa dall Rai con un taglio particolare. Nello show non saranno presenti i numeri di elefanti, tigri e leoni . Presenti, invece, i numeri equestri della famiglia. La scelta di non trasmettere performance con animali (a parte gli show equestri) è una prassi ormai consolidata della Rai, nonostante il disaccordo di diversi fan dell’arte circense.

Artisti internazionali, giovani talenti e Clown d’Oro: cosa vedremo nelle due serate

Grande attenzione è riservata anche alle nuove generazioni grazie al Campionato Junior, uno spazio dedicato ai giovani talenti del circo che quest’anno promettono performance sorprendenti, capaci di competere per tecnica ed espressività con quelle degli artisti più affermati. A condurre le due serate saranno la giornalista Laura Barth, che prenderà il posto di Serena Auteri, e Alessandro Serena, divulgatore delle arti circensi all’Università Statale di Milano e membro della storica famiglia Orfei, una delle dinastie più importanti del circo italiano. Il momento più atteso arriverà nella serata conclusiva, con l’assegnazione dei celebri Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo, riconoscimenti ambitissimi che premiano l’eccellenza nelle diverse discipline circensi, dalla clownerie alle acrobazie più spettacolari.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva contribuirà la sigla iniziale, arricchita da immagini d’archivio delle Teche Rai, un omaggio prezioso alla lunga storia del Festival e ai grandi protagonisti che ne hanno scritto le pagine più memorabili. Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai1 con due prime serate evento tra grandi artisti, giovani talenti, premi prestigiosi e magia senza tempo.

Chi sono i vincitori

Lo show tv de Il Festival del Circo di Montecarlo è stato registrato a gennaio 2025. Ecco chi sono stati i vincitori (SPOILER)

47° Festival del Circo di MonteCarlo: chi sono i vincitori

CLOWN D’ORO

Djiguites del Turkmekistan – Cavalli Akhal-Teke

Compagnia Acrobatica Nazionale Cinese

Flying Caballeros ORO JUNIOR

Bud-X Roses Troupe CLOWN D’ARGENTO

Scandinavian Boards

Trio della Compagnia Acrobatica Zheijang

Exotic Animals of the Martini Family del Cirque Madagascar Pastelito de Chile e Junior ARGENTO JUNIOR

Balkanski Trio Dmitro Onyshchenko CLOWN DI BRONZO

Triple Breath

Duo Acero Wolfgang Lauenburger Alan Silva BRONZO JUNIOR

Erdene Troupe – Ultra Jumps COPPA DELLA MEMORIA PRINCIPESSA ANTOINETTE

(al più giovane artista del Festival)

Bud Chinguudin della Bud-X Roses Troupe

Potrebbe interessarti anche