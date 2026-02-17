Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, la battaglia delle consulenze e la pista del killer 'aiutato'. Il duro sfogo di Salvo Sottile

Si continua a discutere anche sull’ipotesi del killer ‘aiutato’ da una seconda persona: stasera gli ultimi aggiornamenti a Far West su Rai 3

Si è aperta un’altra settimana infuocata per il delitto di Garlasco. È ormai guerra aperta tra le parti e la battaglia legale prosegue a suon di consulenze e perizie. Ieri, intanto, Andrea Sempio ha negato di avere mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Oggi martedì 17 febbraio 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa ha detto Sempio sul video di Chiara Poggi e Stasi e l’attacco di Salvo Sottile

In un dibattito sempre più acceso intorno al delitto di Garlasco nell’edizione delle 20 del Tg1 di ieri è intervenuto Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 37enne vigevanese non ha escluso la possibilità di un rinvio a giudizio e si è detto "pronto" anche a questa eventualità, ma ha negato assolutamente di avere mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi trovato nel pc della giovane. La battaglia legale tra le parti, intanto, procede a suon di perizie e – come annunciato sui social – il giornalista Salvo Sottile ha promesso di indagare su alcuni "retroscena inquietanti" che hanno portato i consulenti a cambiare idea "a seconda della difesa per cui lavorano". Il conduttore Rai si è inoltre scagliato contro la youtuber Bugalalla Crime, anche lei ormai da tempo sul caso Garlasco: "Dà lezioni di giornalismo agli altri e non azzecca un congiuntivo nemmeno per sbaglio" lo sfogo di Sottile dopo alcune clamorose gaffe della ragazza, Francesca Bugamelli all’anagrafe. Quest’ultima ha subito replicato al giornalista accusandolo di "cattiveria" e "sessismo".

FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera

Stasera sarà proprio Salvo Sottile a tornare a parlare del delitto di Garlasco a FarWest. Oltre agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi si analizzerà anche l’ipotesi secondo la quale il killer sarebbe stato ‘aiutato’ da una seconda persona. Spazio poi all’inchiesta sull’attentato a Paolo Borsellino e al ‘caso’ Nicola Gratteri, ma anche al Carnevale di Venezia e alla tragedia di Crans Montana.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 17 febbraio 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

