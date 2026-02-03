Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in Tv, la ‘firma’ del killer su Chiara Poggi e l’errore (decisivo) sulle impronte

Continua a fare discutere il caos sulla scena del crimine risalente alla mattina del 13 agosto del 2007: stasera le ultime news a FarWest di Salvo Sottile

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un dibattito infinito, che (forse) si poteva evitare. Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e ora, a più di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nell’occhio del ciclone ci sono i clamorosi errori dei carabinieri risalenti alla mattina del 13 agosto del 2007 quando, in una scena del crimine a dir poco confusionaria, alcuni indizi decisivi sarebbero andati perduti. Le indagini della Procura di Pavia, intanto, proseguono senza sosta; oggi martedì 3 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: gli errori dei carabinieri e le impronte su Chiara Poggi

Sono passati più di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi e, dopo la riapertura del caso, bisogna ancora fare luce su praticamente tutto, dall’arma del delitto al movente e forse anche sul colpevole. La famiglia Poggi continua a muoversi ‘contro’ Alberto Stasi (la terza consulenza di parte né la prova), mentre il ruolo di Andrea Sempio è ancora tutto da chiarire. Siamo insomma nel bel mezzo di indagini a dir poco intricate, che (forse) si sarebbero potute evitare. Gli errori compiuti dagli investigatori, infatti, continuano a fare discutere: sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto la ‘scomparsa’ delle impronte di sangue sulla spalla di Chiara Poggi, che avrebbero potuto appartenere proprio all’assassino. La mattina del 13 agosto del 2007, invece, un carabiniere voltò il cadavere della giovane e le tracce si persero a contatto con la copiosa pozza di sangue sul pavimento. A questo errore forse decisivo si aggiungono alcuni oggetti non repertati, testimonianza mai verbalizzate, il caos dei calzari e la contaminazione di una scena del crimine ormai compromessa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a FarWest di Salvo Sottile. Oltre agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi verrà ovviamente dedicato ampio spazio anche agli scontri di Torino, oltre alla tragedia di Crans Montana e al processo di islamizzazione del Paese dopo il successo di Zohran Mamdani oltreoceano.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 3 febbraio 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi - Alberto Stasi

Garlasco in Tv, la terza ‘mossa’ dei Poggi contro Alberto Stasi: il mistero delle tracce di sangue

I genitori di Chiara avrebbero commissionato una nuova consulenza di parte: stasera ...
Andrea Sempio - Chiara Poggi e Alberto Stasi

Garlasco in Tv, svolta della difesa di Sempio: la richiesta choc sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa succede

Gli avvocati di Andrea Sempio chiedono al gip l’incidente probatorio sui due compute...
Chiara Poggi - Garlasco

Garlasco in Tv, gli indizi che portano a più killer e il nodo movente: la risposta del consulente dei Poggi

Sulla scena del crimine non mancherebbero gli elementi che fanno pensare a più perso...
Alberto Stasi - Chiara Poggi

Garlasco in Tv, la difesa di Stasi contro la famiglia Poggi: la verità sui contenuti a luci rosse del pc

Gli avvocati hanno commentato la nuova consulenza di parte parlando di “dati non con...
Chiara Poggi

Garlasco, i cinque minuti ‘bui’ di Chiara Poggi al pc non bastano: l’incognita movente e il ruolo di Andrea Sempio

Il materiale pornografico sul computer di Alberto Stasi non sarebbe potuto essere la...
Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Garlasco in TV, il rebus impronte e la traccia sulla gamba di Chiara Poggi: “Il medico legale lo aveva scritto”

Stando alle ricostruzioni ci sarebbero sette impronte di suola “a pallini”, una zigr...
Andrea Sempio

Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e stasera si tornerà...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco, la verità sul pc di Chiara Poggi e i due testimoni imprevisti: le ultime news dalla Tv

Spunta anche una nuova ipotesi legata all’uscita sul retro della villetta di via Pas...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il mistero dei vestiti nel canale collegato a casa Poggi e il ‘no’ agli avvocati di Sempio

Si continua a indagare sul pc di Chiara, ma la decisione del gip cambia tutto: stase...

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti
Anna Vagli

Anna Vagli
Giada Bocellari

Giada Bocellari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963