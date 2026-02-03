Garlasco in Tv, la ‘firma’ del killer su Chiara Poggi e l’errore (decisivo) sulle impronte Continua a fare discutere il caos sulla scena del crimine risalente alla mattina del 13 agosto del 2007: stasera le ultime news a FarWest di Salvo Sottile

Un dibattito infinito, che (forse) si poteva evitare. Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e ora, a più di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nell’occhio del ciclone ci sono i clamorosi errori dei carabinieri risalenti alla mattina del 13 agosto del 2007 quando, in una scena del crimine a dir poco confusionaria, alcuni indizi decisivi sarebbero andati perduti. Le indagini della Procura di Pavia, intanto, proseguono senza sosta; oggi martedì 3 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: gli errori dei carabinieri e le impronte su Chiara Poggi

Sono passati più di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi e, dopo la riapertura del caso, bisogna ancora fare luce su praticamente tutto, dall’arma del delitto al movente e forse anche sul colpevole. La famiglia Poggi continua a muoversi ‘contro’ Alberto Stasi (la terza consulenza di parte né la prova), mentre il ruolo di Andrea Sempio è ancora tutto da chiarire. Siamo insomma nel bel mezzo di indagini a dir poco intricate, che (forse) si sarebbero potute evitare. Gli errori compiuti dagli investigatori, infatti, continuano a fare discutere: sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto la ‘scomparsa’ delle impronte di sangue sulla spalla di Chiara Poggi, che avrebbero potuto appartenere proprio all’assassino. La mattina del 13 agosto del 2007, invece, un carabiniere voltò il cadavere della giovane e le tracce si persero a contatto con la copiosa pozza di sangue sul pavimento. A questo errore forse decisivo si aggiungono alcuni oggetti non repertati, testimonianza mai verbalizzate, il caos dei calzari e la contaminazione di una scena del crimine ormai compromessa.

FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a FarWest di Salvo Sottile. Oltre agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi verrà ovviamente dedicato ampio spazio anche agli scontri di Torino, oltre alla tragedia di Crans Montana e al processo di islamizzazione del Paese dopo il successo di Zohran Mamdani oltreoceano.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 3 febbraio 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

