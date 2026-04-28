Garlasco in Tv, la verità sugli audio censurati: la ‘risposta’ a Roberta Bruzzone e l’ipotesi depistaggio Le tanto discusse registrazioni di nuovo al centro del dibattito del caso Poggi: stasera le ultime news a Far West di Salvo Sottile in prima serata su Rai 3

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I tanto discussi audio ‘censurati’ tornano al centro del dibattito del delitto di Garlasco. Mentre il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si avvia verso la svolta (dopo i documenti chiave si parla anche di nuovi testimoni), infatti, continuano a fare discutere le registrazioni raccolte da Roberta Bruzzone e presentate in un esposto alla Procura di Milano da un’ex collaboratrice di FarWest. Oggi martedì 28 aprile 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco proprio nel programma di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, che ‘risponderà’ alle parole della criminologa. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il caso delle registrazioni ‘censurate’

Mentre con l’incontro tra il Procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone e la Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni il caso Garlasco vira verso la revisione del processo ad Alberto Stasi (e per Andrea Sempio si profila il rinvio a giudizio), continuano a fare discutere i famosi audio che, secondo Roberta Bruzzone, aprirebbero una nuova pista. Stando alle parole della criminologa, infatti, ci sarebbe stata una sorta di ‘regia’ da parte dei media mirata a depistare le indagini e a influenzare le decisioni della Procura. Bruzzone ha parlato di messaggi vocali e screenshot che dimostrerebbero il depistaggio e potrebbero contenere verità chiave sull’omicidio di Chiara Poggi se non addirittura il movente. Gli audio ‘spariti’ e mai depositati in Procura sono poi stati raccolti e la stessa criminologa si era detta pronta a presentare un esposto: a farlo, però, è stata un’ex collaboratrice di FarWest, che secondo Bruzzone sarebbe stata ostacolata da "qualcuno", lasciando intendere proprio la redazione del programma di Rai 3. Staserà sarà il conduttore Salvo Sottile stesso a ‘rispondere’ alle accuse.

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FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni della puntata in onda stasera

Questa sera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e di tutti gli aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Il conduttore – come detto – risponderà proprio alle parole di Roberta Bruzzone sul caso degli audio ‘censurati’. Nella puntata di stasera spazio anche all’inchiesta su un giro di prostituzione di lusso a Milano rivolto a clienti vip (tra cui anche calciatori di Serie A), all’abuso di gas esilarante tra i giovanissimi fino al caos del quartiere Parioli di Roma e un reportage sulla situazione del Pakistan, ma anche al caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 28 aprile 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

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