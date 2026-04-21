Garlasco in Tv, caos sui nuovi testimoni e il mistero del cerchietto di Chiara: le parole di Alberto Stasi
Torna a ad alimentare le discussioni anche la versione di Massimo Lovati: stasera le ultime news a Far West di Salvo Sottile in prima serata su Rai 3
Il dibattito intorno delitto di Garlasco è un fiume in piena. Proprio quando tutto sembrava suggerire una chiusura delle indagini sempre più imminente, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha subito una brusca frenata, con tantissimi nuovi dettagli e indiscrezioni destinate a fare discutere. Le voci di nuovi testimoni alimentano i dubbi, mentre le incongruenze sembrano non avere fine. Oggi martedì 21 aprile 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa hanno detto i nuovi testimoni e il ‘caso’ del cerchietto. La replica di Alberto Stasi
Nonostante tutti i documenti ‘chiave’ siano stati depositati in Procura, il caso Garlasco è ben lontano dal suo finale. Dopo la BPA dei Ris di Cagliari e la perizia informatica Dal Checco sui contenuti del pc di Chiara Poggi, infatti, è stata commissionata una nuova consulenza genetica; stando ad alcune indiscrezioni trapelate, inoltre, la perizia Cattaneo potrebbe togliere Alberto Stasi dalla scena. Si parla anche di nuovi testimoni che avrebbero notato persone sospette fuori dalla villetta di via Pascoli la mattina 13 agosto del 2007 e che sarebbero stati considerati attendibili. Prende così quota la pista della premeditazione e, forse, anche della versione di Massimo Lovati (ex legale di Andrea Sempio), che parlò di una sorta di esecuzione, dettata da tutt’altro movente. A fare discutere, inoltre, è anche un cerchietto che si trovava sul divano di casa Poggi, evidenziato dalle foto. "Lei non indossava questo tipo di cerchietto" ha fatto sapere (tramite il suo avvocato, Giada Bocellari) Alberto Stasi.
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FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni della puntata in onda stasera
Questa sera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e di tutti gli aggiornamenti (e le anomalie) sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Nella puntata di oggi spazio anche al mistero della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, al caro vita nel pieno della crisi e della guerra in Medio Oriente e al caso di Giacomo Bongiorni, 47enne pestato a morte a Massa. Si tornerà anche sull’inchiesta ‘mafia-appalti’ e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 21 aprile 2026)
Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
Guida TV
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23 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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