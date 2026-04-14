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Garlasco in Tv, slitta la chiusura delle indagini: il confronto dei documenti chiave e tutti gli elementi in mano agli inquirenti

La consulenza Dal Checco è l’ultimo tassello di un mosaico complesso che potrebbe richiedere più tempo: stasera le ultime news a Far West di Salvo Sottile

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco è una storia senza fine, almeno per ora. A più di un anno dalla riapertura, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi sembrava essere giunto alla battute finali ma, come spesso accaduto in passato, il tutto si sta rivelando più complicato del previsto. Stando alle ultime indiscrezioni il rischio dello slittamento della chiusura delle indagini sarebbe reale: sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero ancora i tre documenti ‘chiave’ depositati in Procura nelle ultime settimane, che potrebbero essere determinanti per il futuro di Andrea Sempio così come per quello di Alberto Stasi. Oggi martedì 14 aprile 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la chiusura delle indagini potrebbe slittare, perché

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco rischia di allungarsi ancora. Il motivo? Stando agli ultimi rumor la chiusura delle indagini potrebbe slittare. Il recente ‘movimento’ presso la Procura ha fatto sorgere più di qualche dubbio; a Pavia, infatti, sarebbero arrivati anche i Ris di Cagliari e i carabinieri di Moscova. Al centro delle discussioni, ovviamente, ci sarebbero i tre documenti ‘chiave’: la perizia depositata dalla professoressa Cristina Cattaneo, la Bloodstain Pattern Analysis dei Ris di Cagliari e la consulenza Dal Checco, la nuova relazione che ha analizzato i contenuti del computer di Chiara Poggi. Proprio i risultati di questa ultima perizia informatica (sul pc sono stati trovati anche messaggi di Andrea Sempio) e il confronto tra l’esito della perizia Cattaneo e la BPA avrebbero aperto nuovi scenari: non sarebbero da escludere nemmeno altri interrogatori, rimandando così probabilmente la chiusura delle indagini.

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FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni della puntata in onda stasera

Questa sera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e di tutti gli aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Nella puntata di oggi spazio anche all’emergenza energetica scaturita dalla crisi in Medio Oriente, al ‘caso’ mascherine risalente ai tempi del Covid-19 e del governo Conte, ma anche alla tragica morte di Giacomo Bongiorni, aggredito e ucciso a calci e pugli da alcuni giovani in centro a Massa.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 14 aprile 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

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