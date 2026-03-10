Garlasco in Tv, il diario di Andrea Sempio e l’elemento che potrebbe fare ‘slittare’ l’orario del delitto di Chiara Poggi
Si torna a valutare il lasso di tempo che costò la condanna ad Alberto Stasi: stasera gli ultimi aggiornamenti a Far West, condotto da Salvo Sottile su Rai 3
Il caso Garlasco sta per entrare nel vivo e anche Andrea Sempio teme il peggio. Come confessato dal 37enne vigevanese – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – infatti, non è da escludere il processo o il rinvio a giudizio. Nel mirino degli investigatori ci sono anche le pagine del suo diario, mentre si continua a discutere sull’orario della morte di Chiara. Oggi martedì 10 marzo 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa ha detto Sempio sul suo diario
Con la valutazioni della dottoressa Cattaneo presenti nella relazione depositata in procura il caso del delitto di Garlasco potrebbe presto entrare in una nuova, decisiva, fase. "Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta" ha dichiarato ieri Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a Massimo Giletti. In caso di processo il 37enne vigevanese ha assicurato di essere pronto a difendersi, confessando però di temere lo scenario peggiore: "Qualora si vada a processo certo che c’è il rischio anche di una condanna, è vero. E la cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura". Nel corso dell’intervista andata in onda a Lo Stato delle Cose Sempio ha parlato anche dei suoi diari, attualmente sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, in cui – a suo dire – emergerebbe il suo lato più fragile: "Si sicuro hanno visto la parte di me in cui sei deluso per qualcosa, in cui stai soffrendo".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera: il mistero dell’orario di morte di Chiara Poggi
Questa sera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Nella puntata di oggi ci si concentrerà in particolare su un elemento che potrebbe spostare le lancette in avanti, collocando l’orario della morte di Chiara Poggi in un lasso di tempo più ampio di quello che costò la condanna ad Alberto Stasi. Spazio anche al caso della famiglia del bosco e alla morte dell’ex manager Mps David Rossi, ma anche all’inchiesta sul reparto di malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.
Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 10 marzo 2026)
Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, la battaglia delle consulenze e la pista del killer 'aiutato'. Il duro sfogo di Salvo Sottile
Si continua a discutere anche sull’ipotesi del killer ‘aiutato’ da una seconda perso...
Garlasco in Tv, la ‘firma’ del killer su Chiara Poggi e l’errore (decisivo) sulle impronte
Continua a fare discutere il caos sulla scena del crimine risalente alla mattina del...
Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio
C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cattaneo depositerà a breve in...
Garlasco in Tv, spuntano documenti esclusivi sul pc di Chiara Poggi: “Ci sono anche le conversazioni con Stasi”
Si continua a indagare sul computer della giovane, stasera gli ultimi aggiornamenti ...
Garlasco, la stretta su Andrea Sempio e processo all’orizzonte: la sua verità stasera in tv
Oggi venerdì 23 gennaio 2026 l’amico di Marco Poggi (fratello di Chiara) sarà ospite...
Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informatica. I dubbi sull’ultima notte di Chiara Poggi
Continua lo scontro tra le parti riguardo la cartella ‘Militare’ sul pc di Alberto S...
Garlasco in Tv, Andrea Sempio e lo scontrino: la testimonianza del parente e la reazione dell'avvocato
Si continua a indagare anche sulla porta a soffietto e sull’orario della morte di Ch...
Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio consegnano lo scontrino ai pm: “È originale”
I legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno depositato in Procura la ricevuta,...