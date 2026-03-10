Garlasco in Tv, il diario di Andrea Sempio e l’elemento che potrebbe fare ‘slittare’ l’orario del delitto di Chiara Poggi Si torna a valutare il lasso di tempo che costò la condanna ad Alberto Stasi: stasera gli ultimi aggiornamenti a Far West, condotto da Salvo Sottile su Rai 3

Il caso Garlasco sta per entrare nel vivo e anche Andrea Sempio teme il peggio. Come confessato dal 37enne vigevanese – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – infatti, non è da escludere il processo o il rinvio a giudizio. Nel mirino degli investigatori ci sono anche le pagine del suo diario, mentre si continua a discutere sull’orario della morte di Chiara. Oggi martedì 10 marzo 2026 si parlerà di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa ha detto Sempio sul suo diario

Con la valutazioni della dottoressa Cattaneo presenti nella relazione depositata in procura il caso del delitto di Garlasco potrebbe presto entrare in una nuova, decisiva, fase. "Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta" ha dichiarato ieri Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a Massimo Giletti. In caso di processo il 37enne vigevanese ha assicurato di essere pronto a difendersi, confessando però di temere lo scenario peggiore: "Qualora si vada a processo certo che c’è il rischio anche di una condanna, è vero. E la cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura". Nel corso dell’intervista andata in onda a Lo Stato delle Cose Sempio ha parlato anche dei suoi diari, attualmente sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, in cui – a suo dire – emergerebbe il suo lato più fragile: "Si sicuro hanno visto la parte di me in cui sei deluso per qualcosa, in cui stai soffrendo".

FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera: il mistero dell’orario di morte di Chiara Poggi

Questa sera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Nella puntata di oggi ci si concentrerà in particolare su un elemento che potrebbe spostare le lancette in avanti, collocando l’orario della morte di Chiara Poggi in un lasso di tempo più ampio di quello che costò la condanna ad Alberto Stasi. Spazio anche al caso della famiglia del bosco e alla morte dell’ex manager Mps David Rossi, ma anche all’inchiesta sul reparto di malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 10 marzo 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

