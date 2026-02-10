Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, spuntano documenti esclusivi sul pc di Chiara Poggi: “Ci sono anche le conversazioni con Stasi”

Si continua a indagare sul computer della giovane, stasera gli ultimi aggiornamenti a Far West di Salvo Sottile: “I magistrati sanno cosa stanno cercando”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Le indagini sul delitto di Garlasco si avvicinano all’ennesimo ribaltone. Dopo le approfondite analisi sul pc di Alberto Stasi, infatti, tutti gli occhi sono puntati sul computer di Chiara Poggi, su cui la Procura continua a indagare. Al suo interno ci sarebbero dei documenti inediti e contenuti destinati a fare discutere, così come un bigliettino trovato nel 2007 sulla tomba della giovane. Oggi martedì 10 febbraio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a FarWest, condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa emerge dal pc di Chiara Poggi e il mistero del bigliettino

Mentre la difesa di Alberto Stasi è tornata ‘all’attacco’ presentando una nuova consulenza sull’impronta 33, tutti i riflettori del caso Garlasco sono puntati sulle perizie informatiche. Dopo avere analizzato a fondo il computer di Alberto Stasi, infatti, la Procura sta indagando sui contenuti trovati sul computer di Chiara Poggi. Tra questi ci sarebbero tantissimi documenti inediti; in una cartella ‘criptata’ (protetta da password) la giovane avrebbe tenuto anche alcune conversazioni con il fidanzato, all’interno delle quali potrebbe nascondersi il tanto chiacchierato movente dell’omicidio. "I magistrati hanno le idee molto chiare su quello che stanno cercando" assicura Salvo Sottile in un reel pubblicato sui social, promettendo di svelare il contenuto di un "documento esclusivo" in tv a FarWest. E proprio sul web si parla di un misterioso ‘bigliettino’ destinato a fare discutere: stando a un’intercettazione diffusa su YouTube dalla scrittrice Maria Conversano, infatti, nell’ottobre del 2007 la madre di Chiara Poggi avrebbe trovato sulla tomba della figlia un foglio con scritto "A uccidere Chiara è stato Marco", come raccontato poi al consulente Gian Luigi Tizzoni. Chi è Marco? E perché il bigliettino (consegnato alle autorità) non è mai stato preso in cosiderazione?.

FarWest di Salvo Sottile, le anticipazioni di stasera

Stasera si parlerà del delitto di Garlasco anche a FarWest di Salvo Sottile. Oltre agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi si tornerà anche sugli scontri di Torino durante il corteo per il centro social Askatasuna, ma anche sugli scontri di Milano per protestare contro la presenza dell’Ice nel nostro Paese. Spazio anche a un’inchiesta sulle condizioni dei cimiteri di Roma, alla vicenda del Faber Village di Ostia e al caso del boss della ‘ndrangheta Giuseppe Melzi.

Quando e dove vedere FarWest in tv e streaming (martedì 10 febbraio 2026)

Condotto da Salvo Sottile, FarWest va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

