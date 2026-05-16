Eurovision 2026, anticipazioni finale: chi canta stasera, scaletta completa, orario (e vantaggio) di Sal Da Vinci
Tra ordine di uscita, pronostici che si rimescolano e colpi di scena dell’ultimo minuto, la finale promette una serata in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
La macchina dell’Eurovision Song Contest è ormai arrivata al momento decisivo: la finale di sabato 16 maggio si prepara a prendere forma dopo settimane di esibizioni, semifinali e classifiche che si sono ribaltate più volte nel giro di poche ore. In queste ore, infatti, gli organizzatori hanno ufficializzato l’ordine di uscita dei finalisti, un dettaglio che come sempre alimenta discussioni e letture strategiche tra fan e addetti ai lavori, soprattutto perché la posizione sul palco, in un contesto così serrato, può incidere più di quanto si pensi sull’andamento del televoto. Scopriamo tutto insieme.
Eurovision Song Contest 2026, anticipazioni finale: i concorrenti e la posizione di Sal Da Vinci
La serata conclusiva sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, con anteprima dalle 20.35, e vedrà ancora una volta alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per il commento italiano torneranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, ormai coppia consolidata per il pubblico del contest. L’ordine ufficiale ha già acceso le prime discussioni tra fan e analisti: si parte con la Danimarca e si chiude con l’Austria, mentre nel mezzo si inseriscono tutte le altre nazioni finaliste, secondo un incastro pensato dalla produzione dopo le estrazioni "prima metà", "seconda metà" e "producers’ choice". Tra i dati più osservati c’è senza dubbio la posizione dell’Italia, con Sal Da Vinci che salirà sul palco come ventiduesimo con "Per sempre sì". Una collocazione che, secondo diversi analisti, potrebbe rivelarsi favorevole, visto che si inserisce nella fase finale del voto quando l’attenzione del pubblico tende a essere più alta.
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Sal Da Vinci e il percorso verso la finale
Il percorso di Sal Da Vinci è stato in crescita costante: pur non partendo tra i favoriti assoluti, nelle ultime ore ha scalato diverse posizioni nelle previsioni, arrivando fino al settimo posto tra i più accreditati alla vittoria. Un dato che si somma all’aumento significativo di streaming e visualizzazioni registrato dopo la sua esibizione in semifinale, segno che il brano "Per sempre sì" sta trovando una sua dimensione anche fuori dai confini italiani. Non è un dettaglio secondario, perché la dinamica dell’Eurovision Song Contest spesso premia proprio i brani che riescono a crescere nel corso della settimana, più che quelli immediatamente favoriti alla vigilia.
l regolamento: chi vota
Come da regolamento, ogni Paese in gara all’Eurovision ha un codice numerico che il pubblico potrà votare tramite l’app Eurovision Song Contest o attraverso il voto online a pagamento tramite sito ufficiale. Da casa sarà possibile votare anche da telefono fisso al numero 894.001 o da cellulare al 475.475.0, per un massimo di cinque voti. Il voto del pubblico avrà un peso del 50,7%, a cui verrà poi aggiunto il 49,3% costituito dal voto delle Giurie Nazionali.
Finale Eurovison, la scaletta: a che ora canta Sal Da Vinci
Nella finale di stasera si esibiranno tutte le nazioni qualificatesi dalle due semifinali, più ovviamente le cinque che entrano di diritto in finale, composte dai così detti Big Four (Italia, Francia, Germania, Inghilterra) e l’ultima nazione vincente, in questo caso l’Austria. Ecco quindi l’ordine di esibizione di tutti i cantanti in gara:
Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Germania: Sarah Engels – Fire
Israele: Noam Bettan – Michelle
Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice
Albania: Alis – Nân
Grecia: Akylas – Ferto
Ucraina: LELÉKA – Ridnym
Australia: Delta Goodrem – Eclipse
Serbia: LAVINA – Kraj Mene
Malta: AIDAN – Bella
Cechia: Daniel Zizka – CROSSROADS
Bulgaria: DARA – Bangaranga
Croazia: LELEK – Andromeda
Regno Unito: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Francia: Monroe – Regarde !
Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!
Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Polonia: ALICJA – Pray
Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Svezia: FELICIA – My System
Cipro: Antigoni – JALLA
Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA
Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Austria: COSMÓ – Tanzschein
Quando e dove vedere l’Eurovision 2026 in tv e streaming (sabato 16 maggio 2026)
La finale andrà in onda su Rai 1 con inizio previsto alle 21.00, preceduta dall’anteprima delle 20.35, mentre la diretta sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La serata si giocherà fino all’ultimo voto disponibile, con possibili sorprese proprio negli ultimi minuti della serata.
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