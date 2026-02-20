L’Eredità - Sfida tra giganti, Marco Liorni in prima serata con campioni iconici e ospiti pazzeschi. Chi ci sarà Oggi venerdì 20 febbraio 2026 il game show di punta di Rai 1 approda nel prime time per il primo di due appuntamenti speciali: tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Marco Liorni approda in prima serata. Al timone di un’altra stagione da record de L’Eredità (che continua a dominare gli ascolti tv dell’access prime time), il conduttore del game show di punta di Rai 1 si prepara a sbarcare nel prime time per due appuntamenti speciali per festeggiare i vent’anni della ‘Ghigliottina’. Oggi venerdì 20 febbraio 2026, infatti, andrà in onda L’Eredità – Sfida tra Giganti, una super sfida tra i migliori campioni che hanno fatto la storia recente del programma con tantissimi ospiti d’eccezione. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

L’Eredità – Sfida tra Giganti, lo speciale in prima serata: anticipazioni e ospiti, cosa vedremo

Autentico mattatore di questa stagione degli ascolti tv della fascia preserale, la Rai ha deciso di ‘premiare’ Marco Liorni, che stasera sbarca in prima serata con L’Eredità – Sfida tra Giganti. In occasione del ventennale dell’iconica ‘Ghigliottina’ del programma, infatti, il game show di punta di Rai 1 andrà in onda nel prime time con due serate evento che vedranno la super sfida tra i migliori campioni della storia recente della trasmissione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In gara ci saranno dunque alcuni dei volti simbolo del programma, dall’uomo dei record il professore Guido Gagliardi (che sbancò 316mila euro complessivi), fino a Christian Giordano (campione per quasi un mese che sfiorò per soli 5mila euro il record di Guido), l’amata Martina Crocchia (campionessa nel 2021), Giacomo Candoni (31 puntate e 4 ghigliottine vinte nel 2023=, Daniele Alesini (altro idolo dell’edizione 2023) e Gabriele Paolini, protagonista dell’ultima stagione, ma non solo.

Per l’occasione, inoltre, in studio da Marco Liorni ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione. Nel primo due appuntamenti speciali in prima serata saranno presenti l’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’attore Carlo Verdone, la giovane attrice Letizia Arnò e il cantautore Paolo Vallesi (domani toccherà a Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo). Come di consueto, infine, non mancheranno le ‘professoresse’ Greta Zuccarello e Linda Pani.

Quando e dove vedere L’Eredità – Sfida tra Giganti in tv e streaming (venerdì 20 febbraio 2026)

Condotto da Marco Liorni, lo speciale L’Eredità – Sfida tra Giganti va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30 dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del game show.

Potrebbe interessarti anche