L’Eredità - Sfida tra giganti, Marco Liorni in prima serata con campioni iconici e ospiti pazzeschi. Chi ci sarà
Oggi venerdì 20 febbraio 2026 il game show di punta di Rai 1 approda nel prime time per il primo di due appuntamenti speciali: tutte le anticipazioni
Marco Liorni approda in prima serata. Al timone di un’altra stagione da record de L’Eredità (che continua a dominare gli ascolti tv dell’access prime time), il conduttore del game show di punta di Rai 1 si prepara a sbarcare nel prime time per due appuntamenti speciali per festeggiare i vent’anni della ‘Ghigliottina’. Oggi venerdì 20 febbraio 2026, infatti, andrà in onda L’Eredità – Sfida tra Giganti, una super sfida tra i migliori campioni che hanno fatto la storia recente del programma con tantissimi ospiti d’eccezione. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.
L’Eredità – Sfida tra Giganti, lo speciale in prima serata: anticipazioni e ospiti, cosa vedremo
Autentico mattatore di questa stagione degli ascolti tv della fascia preserale, la Rai ha deciso di ‘premiare’ Marco Liorni, che stasera sbarca in prima serata con L’Eredità – Sfida tra Giganti. In occasione del ventennale dell’iconica ‘Ghigliottina’ del programma, infatti, il game show di punta di Rai 1 andrà in onda nel prime time con due serate evento che vedranno la super sfida tra i migliori campioni della storia recente della trasmissione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In gara ci saranno dunque alcuni dei volti simbolo del programma, dall’uomo dei record il professore Guido Gagliardi (che sbancò 316mila euro complessivi), fino a Christian Giordano (campione per quasi un mese che sfiorò per soli 5mila euro il record di Guido), l’amata Martina Crocchia (campionessa nel 2021), Giacomo Candoni (31 puntate e 4 ghigliottine vinte nel 2023=, Daniele Alesini (altro idolo dell’edizione 2023) e Gabriele Paolini, protagonista dell’ultima stagione, ma non solo.
Per l’occasione, inoltre, in studio da Marco Liorni ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione. Nel primo due appuntamenti speciali in prima serata saranno presenti l’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’attore Carlo Verdone, la giovane attrice Letizia Arnò e il cantautore Paolo Vallesi (domani toccherà a Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo). Come di consueto, infine, non mancheranno le ‘professoresse’ Greta Zuccarello e Linda Pani.
Quando e dove vedere L’Eredità – Sfida tra Giganti in tv e streaming (venerdì 20 febbraio 2026)
Condotto da Marco Liorni, lo speciale L’Eredità – Sfida tra Giganti va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30 dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del game show.
Potrebbe interessarti anche
Marco Liorni, svolta doppia in prime time: la promozione (giustissima) della Rai. Cosa farà
L’Eredità continua a macinare numeri da record negli ascolti tv e il conduttore si p...
L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e 'scappa'. Liorni stravolto, il web protesta: “Non è Affari Tuoi”
Evento storico a L'Eredità: nella puntata del 19 febbraio, la campionessa Gabrella d...
L'Eredità - Telethon, le pagelle: Liorni fermo al passato (5), De Girolamo stuzzica (8) e c'entra Barbara d'Urso
Nella puntata del 21 dicembre 2025 de L'Eredità - Telethon, De Girolamo punge il bal...
Caduta Libera, Max Giusti cambia tutto dopo il flop: il nuovo ruolo di Isobel Kinnearn
Nuova sigla, giochi inediti e montepremi più alto: Mediaset rilancia il game di Max ...
Affari Tuoi e L'Eredità, la Rai spinge (e svolta) con De Martino e Liorni: il nuovo calendario natalizio
Nessuno stop festivo per i game show più amati della rete ammiraglia che terranno co...
L’Eredità, il nuovo look di Liorni spiazza e sul web vince la nostalgia di Insegno: “Ridatecelo”
Nella puntata del 20 ottobre, Francesco Maria, alla Ghigliottina, sbaglia nel gran f...
Max Giusti beffato da Michelle Hunziker, Mediaset lo sostituisce dopo il flop: il retroscena sul nuovo show
Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con The 1% Club, soffiando il po...
Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga)
Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prim...