Don Matteo 15: Cecchini salva le nozze tra Giulia e il Capitano, un nuovo amore all'orizzonte. Cosa vedremo stasera Nella terza puntata di Don Matteo 15, in onda 22 gennaio, il Maresciallo soccorre il Capitano Diego alle prese con la visita ‘disastrosa’ dei genitori: ecco le anticipazioni.

Oggi, giovedì 22 gennaio torna su Rai1 l’appuntamento con Don Matteo 15, alle 21:30, per la terza puntata della stagione. L’episodio, intitolato L’ultima scommessa, promette emozioni, colpi di scena e situazioni esilaranti, soprattutto tra il Capitano Diego Martini e la sua promessa sposa Giulia e il Maresciallo Cecchini, ormai reintegrato dopo aver rischiato la pensione forzata. Tra feste in famiglia, nuove romanticizzazioni e piccoli drammi personali, Spoleto si prepara a una serata da non perdere per tutti gli appassionati della fiction con Raoul Bova. Ecco tutte le anticipazioni.

Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio

Nell’episodio di Don Matteo 15 in onda stasera, il cuore della trama ruota attorno ai preparativi per un matrimonio attesissimo, quello tra Gulia e il Capitano che nel finale della scorsa puntata si sono finalmente rinconciliati. L’arrivo a Spoleto della mamma e del papà del Capitano Diego (interpretati da Tosca D’Aquino e Max Tortora), però, potrebbe portare scompiglio. Giulia e Diego hanno finalmente ufficializzato la loro storia d’amore, ma il Capitano teme che l’incontro tra la sua futura moglie e i suoi genitori (separati) possa trasformarsi in un disastro.

Come sempre, il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) si fa avanti con la sua proverbiale dedizione, deciso a proteggere il Capitano da eventuali tensioni familiari. Tra piani rocamboleschi e situazioni comiche, Cecchini proverà in tutti i modi a impedire l’incontro tra mamma e papà, ma la missione si rivelerà molto più ardua del previsto.

Maria e Giona, un nuovo amore all’orizzonte

Il Maresciallo Cecchini dimostra ancora una volta quanto sia disposto a fare per i suoi amici e colleghi. La sua determinazione nel cercare di salvare Diego da un possibile disastro familiare regala momenti di comicità e tenerezza. I fan della serie apprezzeranno come il rapporto tra il Maresciallo e il Capitano venga messo alla prova, con gag esilaranti che non mancheranno di strappare sorrisi.

Parallelamente agli eventi comici, L’ultima scommessa sviluppa anche una trama più intensa. Don Massimo (Raoul Bova) si mostra preoccupato per Maria, intuendo che la giovane possa trovarsi in una situazione difficile. La preoccupazione del parroco aggiunge un tocco di tensione emotiva all’episodio. Nel frattempo, Maria si avvicina sempre di più a Giona. Tra timidezze e resistenze, il loro rapporto inizia a farsi più chiaro, suggerendo che potremmo assistere a un’evoluzione sentimentale interessante nelle prossime puntate.

Don Matteo 15, il calendario completo delle puntate

L’edizione numero 15 di Don Matteo si articola in dieci puntate sempre in onda il giovedì sera su Rai1. Salvo eventuali cambiamenti, la stagione si concluderà il 12 marzo 2026. Ecco tutte le puntate.

Prima puntata – 8 gennaio 2026

– 8 gennaio 2026 Seconda puntata – 15 gennaio 2026

– 15 gennaio 2026 Terza puntata – 22 gennaio 2026

– 22 gennaio 2026 Quarta puntata – 29 gennaio 2026

– 29 gennaio 2026 Quinta puntata – 5 febbraio 2026

– 5 febbraio 2026 Sesta puntata – 12 febbraio 2026

– 12 febbraio 2026 Settima puntata – 19 febbraio 2026

– 19 febbraio 2026 Ottava puntata – 26 febbraio 2026

– 26 febbraio 2026 Nona puntata – 5 marzo 2026

– 5 marzo 2026 Decima puntata – 12 marzo 2026

