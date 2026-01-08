Trova nel Magazine
Don Matteo 15: Raoul Bova in crisi, Nino Frassica verso l’addio e polemiche su Diletta Leotta. Cosa vedremo stasera

Anticipazioni e trama dei primi delle prime due puntate della quindicesima stagione di Don Matteo, in onda stasera 8 gennaio su Rai 1.

La quindicesima stagione di Don Matteo si conferma una delle più attese della tv italiana. La fiction, che continua a incantare il pubblico con storie tra mistero, emozioni e riflessioni morali, torna giovedì 8 gennaio 2026 su Rai 1 con le sue prime puntate. In queste nuove avventure, Don Massimo (Raoul Bova) si troverà ad affrontare una crisi interiore, il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) rischierà di andare in pensione e la vita della caserma di Spoleto verrà sconvolta dall’arrivo di nuovi personaggi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni dei primi due episodi.

Anticipazioni Don Matteo 15, la prima puntata: Un angelo caduto dal cielo

La prima puntata di Don Matteo 15, dal titolo Un angelo caduto dal cielo, vede Don Massimo trovare Maria, una ragazza di 16 anni ferita e incinta, che non ricorda nulla del suo passato. Questo incontro farà emergere in lui dubbi non sulla fede, ma su come aiutare chi si trova in difficoltà e come rapportarsi agli altri. Parallelamente,la caserma accoglie la nuova Marescialla Caterina Provvedi (interpretata da Irene Giancontieri), destinata a prendere il posto del Maresciallo Cecchini, il quale però non ha intenzione di lasciare l’Arma. Tra errori, dimenticanze del Capitano e piccoli malintesi, la prima puntata promette tensione ma anche momenti di leggerezza. I telespettatori, intanto, hanno già potuto vedere il primo episodio in anteprima su RaiPlay, scatenando commenti accesi sul web, soprattutto per la presenza di Diletta Leotta: "Il personaggio di Diletta davvero senza senso, ho visto già la puntata, non aggiungo altro ma si poteva fare a meno. Non spoilero nulla di più, ma si poteva fare a meno della sua comparsata…" e "Nella scena finale tra il personaggio di Diletta Leotta e Diego sono morta dal ridere".

Il secondo episodio di Don Matteo, nel ventre della balena: cosa aspettarsi

Il secondo episodio, intitolato Nel ventre della balena, introduce Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e mostra una forte resistenza a ritornarci. La puntata approfondisce le difficoltà del Capitano Diego Martini, diviso tra il dispiacere per l’imminente pensionamento del Maresciallo Cecchini e l’arrivo a Spoleto di Mathias, un vecchio amico di Giulia con cui la giovane condivide un passato importante, mentre nuovi segreti e sfide emergono tra i protagonisti.

Don Matteo: tra misteri e sentimenti

La stagione conferma anche le dinamiche sentimentali dei personaggi storici: Giulia, dopo la perdita della madre, si trova a dover fare scelte importanti sia sul piano personale che professionale, mentre Diego cerca di consolidare il suo rapporto con lei. L’arrivo di Mathias e le difficoltà scolastiche di Giona aggiungono ulteriori tensioni, creando intrecci narrativi che promettono colpi di scena fino all’ultimo minuto.

