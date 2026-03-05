Trova nel Magazine
Don Matteo 15, la puntata più triste: Diego e Giulia si mollano e Caterina si prende il Capitano. Cosa vedremo stasera

Dopo la pausa nella settimana di Sanremo riparte la fiction di Rai 1: tutte le anticipazioni dell’ottava puntata di giovedì 5 marzo 2026

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Don Matteo 15 è tornato. Dopo la pausa nella settimana del Festival di Sanremo, infatti, la storica fiction di Rai 1 con Raoul Bova torna in onda oggi giovedì 5 marzo 2026 con quella che sarà l’ottava puntata (e uno snodo fondamentale) di questa 15esima stagione. Giulia e Diego sembrano arrivati al capolinea, con il capitano sempre più vicino a Caterina. Maria, intanto, è spaventata dal suo passato, mentre Don Massimo è ancora alle prese coi dubbi sulla sua vocazione. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Don Matteo 15, anticipazioni ottava puntata: continua la crisi tra Diego e Giulia, la paura di Maria

L’addio tra Diego (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini) sembra ormai cosa fatta. A un passo dal matrimonio, la situazione tra i due – aggravata dal ritorno dell’ex marito di lei, Mathias – sembra infatti essere precipitata. Giulia è partita per Milano e il Capitano Diego si ritrova sempre più vicino a Caterina, anche lei ferita e in una situazione di particolare fragilità, in preda ai dubbi. La marescialla sta addirittura meditando di lasciare l’arma, ma con il capitano sembra nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Questa sera, quindi, potremmo assistere al momento tanto temuto dai ‘Mezzanottini’, ovvero i fan della storia d’amore tra Giulia e Diego che, dopo i tira-e-molla che hanno caratterizzato le prima parte della quindicesima stagione, stavolta potrebbero dirsi davvero addio.

A Spoleto, intanto, c’è anche da investigare sulla morte di un giovane imprenditore; le indagini potrebbero l’occasione giusta proprio per Caterina per ricucire i rapporti con il maresciallo Cecchini. Maria (Fiamma Parente), infine, continua a temere che i fantasmi del suo passato possano mettere in pericolo la sua nuova famiglia. A rassicurarla ci sarà ovviamente Don Massimo (Raoul Bova), il quale è però ancora alle prese coi dubbi sulla sua vocazione.

Quando e dove vedere Don Matteo 15 stasera in tv e streaming (giovedì 5 marzo 2026)

L’ottava stagione di Don Matteo 15 va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30 subito dopo la consueta puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutte le puntate.

Don Matteo 15: calendario completo e quando finisce

La quindicesima stagione di Don Matteo si articola nell’arco di 10 puntate, sempre in onda il giovedì sera su Rai 1. Quello trasmessa stasera – 5 marzo 2026 – sarà il terzultimo appuntamento col la fiction, che chiuderà i battenti il 19 marzo con il gran finale di stagione. Ecco il programma completo:

  1. Prima puntata – 8 gennaio 2026
  2. Seconda puntata – 15 gennaio 2026
  3. Terza puntata – 22 gennaio 2026
  4. Quarta puntata – 29 gennaio 2026
  5. Quinta puntata – 5 febbraio 2026
  6. Sesta puntata – 12 febbraio 2026
  7. Settima puntata – 19 febbraio 2026
  8. Ottava puntata – 5 marzo 2026
  9. Nona puntata – 12 marzo 2026
  10. Decima puntata – 19 marzo 2026

Programmi

