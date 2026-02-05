Don Matteo 15, arriva Suor Costanza e Giulia bacia l'ex Mathias: cosa vedremo stasera Stasera su Rai 1 va in onda la quinta puntata della serie con Raoul Bova con l'ingresso esilarante di Valeria Fabrizi direttamente da Che Dio ci aiuti.

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti, Don Matteo è pronto a tornare su Rai 1. Questa sera, giovedì 5 febbraio 2025, la fortunata e longeva serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, riparte con la quinta puntata della 15esima stagione e un ingresso che in tanti aspettavano. Direttamente da Che Dio chi aiuti, infatti, entrerà nella trama anche Suor Costanza (Valeria Fabrizi), pronta a scombinare gli squilibri degli abitanti di Spoleto con la sua simpatia e irruenza. Intanto, i fan della fiction, continuano a tenere alta l’attenzione sulla storia d’amore tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) che, dopo la proposta di matrimonio e i preparativi per le nozze, potrebbe subire una brusca battuta d’arresto.

Don Matteo 15, anticipazioni quinta puntata: 5 febbraio 2026

Se nello scorso appuntamento l’amore tra Giulia e Diego è stato messo alla prova dalla presenza di Andrea, una giovane che sostiene di essere follemente innamorata del Capitano, mentre la sorella di Don Massimo va a Milano e incontra il suo ex Mathias, questa quinta puntata promette nuovi colpi di scena. Nell’episodio di stasera, intitolato ‘Il buon pastore’, vedremo l’arrivo a Spoleto di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), zia di Caterina, che giunge in Umbria convinta che la nipote sia ancora una novizia. Tuttavia la verità sulla giovane potrebbe farle male, e proprio per questo la Marescialla chiede l’aiuto di Cecchini, il quale mette in piedi un’improbabile, quanto divertente, messinscena per nascondere la verità alla religiosa. Così Caterina torna a indossare l’abito da suora. Nel frattempo, Giulia parte per Perugia

insieme all’ex marito Mathias che la introduce nel mondo della moda, mentre Diego, rimasto a Spoleto, prova a non esplodere di gelosia. Nel video di anticipazioni mandate in onda al termine della scorsa puntata, inoltre, si è visto un bacio fugace tra Giulia e l’ex Mathias: una scena che, seppur del tutto decontestualizzata, ha creato scompiglio sul web.

Don Matteo 15: calendario completo delle puntate

Per chi non vuole perdere neanche un episodio, ecco il calendario completo della quindicesima stagione di Don Matteo, composta da dieci puntate in onda ogni giovedì su Rai 1:

