Don Matteo 15 torna oggi, giovedì 29 gennaio 2026, dalle 21.30 su Rai 1, con la sua quarta puntata. La fiction con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, affiancato da Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, continua a intrecciare indagini, intrighi e storie personali tra le strade pittoresche dell’Umbria. In questa puntata il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) sarà protagonista di un episodio imprevedibile: un amore ossessivo metterà a dura prova la sua quotidianità, mentre la canonica si riempirà di mistero con l’arrivo di una donna enigmatico. Ecco tutte le anticipazioni di questa sera.

Don Matteo 15, Cecchini alle prese con un amore ossessivo e imprevisti in canonica

La quarta puntata, intitolata L’errore, si concentrerà sul Maresciallo Cecchini e sulle conseguenze di una scelta impulsiva fatta con le migliori intenzioni. Nel tentativo di rimediare a un errore commesso in passato, Cecchini finirà per complicare ulteriormente la sua situazione, trovandosi invischiato in equivoci e imprevisti che minacciano di sfuggirgli di mano e che rischierà di mettere in pericolo l’amore tra Giulia e il Capitano Diego Martini. Al centro della puntata, infatti, ci sarà anche Andrea, una giovane che sostiene di essere follemente innamorata di Diego. Quello che inizialmente sembra un interesse innocuo si trasformerà rapidamente in un’ossessione: Andrea diventerà una presenza costante nella sua vita, trasformando gesti quotidiani e situazioni apparentemente banali in veri e propri momenti di tensione. Nel frattempo Giulia sceglie di trasferirsi temporaneamente a Milano seguendo il suo ex, Mathias, per provare a costruirsi un futuro nel settore della moda. La vicinanza tra i due finirà per scatenare una profonda gelosia nel Capitano, che però cercherà di non darla a vedere per non compromettere la serenità della coppia in vista delle nozze..

Inoltre, la puntata di oggi di Don Matteo 15 continuerà a intrecciare il lato investigativo della serie, con Don Massimo e i Carabinieri coinvolti in nuove indagini, mentre il cuore della storia rimarrà la difficoltà di Cecchini nel gestire relazioni, errori passati e situazioni fuori controllo. Non mancheranno colpi di scena: nella canonica arriverà una donna misteriosa che sostiene di essere la madre di Maria. La sua presenza solleverà interrogativi e creerà nuovi imprevisti per Don Massimo e i Carabinieri.

Il malore di Natalina e la reazione di Don Massimo

Nel finale dell’episodio, la trama di Don Matteo regalerà un momento di forte tensione: Natalina si sentirà improvvisamente male e sarà necessario il ricovero d’urgenza in ospedale. Nel trailer della puntata la si vede svenire all’imprevviso e poi, successivamente, ricoverata priva di conoscenza in ospedale. Don Massimo resterà al suo fianco in questi momenti difficili, dicendo al maresciallo Cecchini:

"Io resto qui con lei, non la lascio da sola"

L’accaduto getterà nello sconforto chi le sta intorno e terrà con il fiato sospeso anche il pubblico da casa, riportando alla mente ricordi e paure legati a vicende analoghe già raccontate nelle precedenti stagioni.

Don Matteo 15: calendario completo delle puntate

Per chi non vuole perdere neanche un episodio, ecco il calendario completo della quindicesima stagione di Don Matteo, composta da dieci puntate in onda ogni giovedì su Rai 1:

Prima puntata – 8 gennaio 2026

Seconda puntata – 15 gennaio 2026

Terza puntata – 22 gennaio 2026

Quarta puntata – 29 gennaio 2026

Quinta puntata – 5 febbraio 2026

Sesta puntata – 12 febbraio 2026

Settima puntata – 19 febbraio 2026

Ottava puntata – 26 febbraio 2026

Nona puntata – 5 marzo 2026

Decima puntata – 12 marzo 2026

