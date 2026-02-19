Don Matteo 15: lite furiosa tra Diego e Giulia, Mathias prova a portarla via. Cosa vedremo stasera Nella settima puntata del 19 febbraio di Don Matteo 15, Diego e Giulia sono a un bivio decisivo mentre Cecchini impazzisce per il sogno tv con Alessandro Borghese..

La settima puntata di Don Matteo 15, in onda oggi, giovedì 19 febbraio su Rai 1, si preannuncia come uno degli snodi più importanti della stagione. L’episodio, intitolato La squadra, non porterà solo un nuovo caso da risolvere, ma metterà in luce fragilità, tensioni e legami sempre più complessi tra i protagonisti della caserma di Spoleto. Tra decisioni difficili, rapporti sentimentali in bilico e situazioni al limite del paradossale, l’equilibrio del gruppo verrà messo seriamente alla prova. Ecco le anticipazioni

Don Matteo 15, anticipazioni 19 febbraio: la lite furiosa tra Diego e Giulia

Una nuova indagine scuote profondamente la caserma. Il caso si rivela fin da subito complesso e costringe tutti a scelte rapide e ponderate. Al centro della scena c’è il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), chiamato a prendere una decisione che potrebbe avere conseguenze non solo sull’esito dell’inchiesta, ma anche sugli equilibri interni della squadra.

Il titolo dell’episodio, La squadra, assume così un significato profondo: senza collaborazione e fiducia reciproca, il rischio di fallire è concreto. Diego, già sotto pressione per motivi lavorativi, si trova a gestire tensioni crescenti anche sul fronte sentimentale. Il rapporto con Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) attraversa infatti un momento delicato. Lui vorrebbe dare stabilità alla loro storia, anche in vista dell’ormai imminente matrimonio. Ma lei, ancora segnata dalla perdita della madre, fatica a guardare avanti. I dubbi di Giulia sul futuro, sia professionale che affettivo, creano una distanza che finisce per pesare anche sul lavoro di Diego. A creare scompiglio nel loro rapporto sarà ancora una volta Mathias (Andrew Howe), l’ex marito di Giulia, che aveva provato a baciarla in un precedente episodio. Stavolta, l’uomo tornerà a farsi vivo con Giulia per convincerla a trasferirsi a Milano allettandola con la possibilità di sfondare nel campo della moda. La situazione creerà un grosso disagio a Diego, che sarà ancora costretto a fare i conti con la sua gelosia a tal punto da mettere in discussione il rapporto con la sua promessa sposa. Nel promo della puntata, scopriamo che Cecchini proverà a ricucire lo strappo tra gli innamorati, finendo addirittura in una accesissima lite tra i due. Proprio la clip in anteprima ha fatto molto discutere sui social, dove tantissimi fan della coppia hanno protestato a causa dei continui attriti tra Giulia e Diego in questa stagione: "Avete trasformato una meravigliosa storia d’amore in una macchietta da avanspettacolo. Che schifezza!", ha scritto qualcuno su X. E ancora: "Siete stati capaci di rovinare la meraviglia che erano i #mezzanottini; non resta più nulla dell"intimità, della condivisione, di tutto!".

Alessandro Borghese a Spoleto: guai e bugie per Cecchini e Natalina

Se sul fronte investigativo il clima è teso, a portare un po’ di leggerezza – almeno in apparenza – è l’arrivo a Spoleto di chef Alessandro Borghese. Il celebre volto televisivo interpreta se stesso e sceglie la città umbra come tappa del suo programma Cucinare con Amore, scatenando entusiasmo e curiosità. In prima fila ci sono il maresciallo Cecchini e Natalina, determinati a partecipare alle riprese. L’idea di entrare nel cast del programma che mette in palio 30mila euro li elettrizza a tal punto da spingerli a raccontare qualche piccola bugia pur di assicurarsi un posto davanti alle telecamere. Inoltre, Cecchuni iscriverà al programma anche Diego e Giulia con la speranza di di salvare il loro rapporto. Tuttavia, i suoi piani non andranno come sperato. Una serie di imprevisti darà vita a situazioni esilaranti, trasformando quello che doveva essere un sogno in un susseguirsi di equivoci.

Nel frattempo, anche Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, si ritrova a fare i conti con il proprio passato. Vecchi ricordi riaffiorano e riaprono interrogativi legati alla sua vocazione, mentre nuovi sviluppi legati alla giovane Maria promettono di avere ripercussioni importanti nelle prossime puntate.

Parallelamente, in caserma continua il confronto acceso tra Cecchini e la nuova arrivata Caterina Provvedi. Le differenze generazionali e il diverso approccio al lavoro alimentano tensioni costanti: lui si affida all’esperienza e all’intuito, lei a metodo e disciplina. Dietro gli attriti, però, potrebbe nascondersi un segreto legato al passato della giovane marescialla, pronto a cambiare gli equilibri del gruppo.

Don Matteo 15, il promo della settima puntata

Don Matteo 15: calendario completo e quando finisce

Quella in onda stasera sarà la settima puntata della quindicesima stagione du Don Matteo. Per chi non vuole perdere neanche un episodio, ecco il calendario completo della serie Tv, composta da dieci puntate in onda ogni giovedì su Rai 1. Il gran finale di stagione è previsto per giovedì 12 marzo:

