Don Matteo 15, Cecchini furioso e Giulia (forse) rimpiazza l’amore di Martini. Cosa vedremo stasera Nella seconda puntata di Don Matteo 15, in onda il 15 gennaio, un caso delicato e un amico del passato di Giulia mettono alla prova il Capitano Martini.

La seconda puntata di Don Matteo 15 promette emozioni, conflitti e qualche scossone nei delicati equilibri personali dei protagonisti. L’amatissima fiction di Rai1 torna oggi, giovedì 15 gennaio in prima serata con un episodio che intreccia indagini complesse e tensioni sentimentali. Il Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, si troverà infatti a fronteggiare non solo un nuovo caso, ma anche l’arrivo inatteso di una persona legata al passato di Giulia. Un evento che rischia di far emergere dubbi e gelosie mai sopite.

Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata del 15 gennaio

Nel secondo episodio di Don Matteo 15, intitolato Nel ventre della balena, l’attenzione si concentra su una vicenda umana particolarmente delicata che introduce anche un volto nuovo destinato a far parlare di sé. Si tratta di Giona, personaggio interpretato dal giovane Edoardo Miulli, attore classe 2010 reduce dal successo ottenuto su Netflix con la serie Riv4li. Giona è un ragazzo inquieto, affetto da ADHD, che ha deciso di abbandonare la scuola e di iniziare a lavorare in un benzinaio. Alle spalle ha una situazione familiare complessa: un padre assente e una madre sempre impegnata dal lavoro, elementi che contribuiscono al suo senso di smarrimento.

Il suo percorso finirà per intrecciarsi con quello del Capitano Martini, chiamato a indagare su un caso che lo vede coinvolto, e soprattutto con Don Massimo, pronto come sempre a guardare oltre le apparenze. Il sacerdote cercherà infatti di conquistare la fiducia del ragazzo, spingendolo a credere nuovamente nello studio e in un futuro diverso. Un incontro che si rivelerà decisivo: proprio tornando tra i banchi di scuola, Giona conoscerà Maria, con la quale nascerà una tenera sintonia capace di aprirgli nuovi spiragli di speranza.

Tensioni in caserma e gelosia: Diego sotto pressione

Parallelamente all’indagine, in caserma il clima è tutt’altro che sereno. Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) non ha ancora digerito l’errore del Capitano che rischia di costringerlo a una pensione anticipata. Cecchini, infatti, non è pronto a lasciare l’Arma e vive con rabbia l’arrivo dell’ufficiale destinata a prendere il suo posto, percepita come una minaccia al suo ruolo e alla sua identità.

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa l’arrivo a Spoleto di Mathias, un amico di Giulia che sembra avere con lei un legame più profondo di quanto inizialmente dichiarato. La loro confidenza non passa inosservata agli occhi di Diego, che cerca di mantenere il controllo ma fatica a nascondere un certo disagio. Il sospetto che tra Giulia e Mathias ci sia stato qualcosa di importante in passato accende la gelosia del Capitano, mettendo alla prova i suoi sentimenti e la sua capacità di restare lucido. La seconda puntata di Don Matteo 15 si preannuncia quindi ricca di colpi di scena, capace di bilanciare il classico intreccio investigativo con una forte componente emotiva.

Don Matteo 15, il calendario completo

L’edizione numero 15 di Don Matteo si articolerà nell’arco di dieci puntate, sempre in onda il giovedì sera su Rai 1. Salvo ripensamenti della Rai, il finale della stagione è previsto il 12 marzo 2026. Ecco il calendario completo:

Prima puntata – 8 gennaio 2026

Seconda puntata – 15 gennaio 2026

Terza puntata – 22 gennaio 2026

Quarta puntata – 29 gennaio 2026

Quinta puntata – 5 febbraio 2026

Sesta puntata – 12 febbraio 2026

Settima puntata – 19 febbraio 2026

Ottava puntata – 26 febbraio 2026

Nona puntata – 5 marzo 2026

Decima puntata – 12 marzo 2026

