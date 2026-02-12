Don Matteo 15, Cecchini scaricato dalla moglie e Diego non si fida più di Giulia: cosa vedremo stasera
Nella sesta puntata di Don Matteo 15, in onda il 12 febbraio, i sentimenti in crisi e percorsi di vita da ripensare mettono alla prova i protagonisti.
La quindicesima stagione di Don Matteo continua a mescolare giallo e sentimento, ma nella sesta puntata il cuore delle storie batte più forte delle indagini. L’episodio intitolato "Il Bagatto", in onda oggi, giovedì 12 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, porta i protagonisti a fare i conti con fragilità, insicurezze e scelte rimandate troppo a lungo. Tra crisi di coppia, nuove ambizioni e simboli di cambiamento, la serie entra in una fase più introspettiva. Un appuntamento chiave per capire l’evoluzione dei personaggi e della stagione. Ecco le anticipazioni
Don Matteo 15, anticipazioni sesta puntata (11 febbraio): il matrimonio di Cecchini messo alla prova
Uno dei fili narrativi più intensi della sesta puntata di Don Matteo 15 riguarda il maresciallo Cecchini. Dietro la sua consueta ironia, emerge una realtà meno leggera: sua moglie Elisa si sente trascurata, poco ascoltata, e per questo decide di rivolgersi a una maga nella speranza di trovare risposte ai problemi del loro matrimonio. La scoperta coglie Cecchini totalmente di sorpresa. Preso dalla routine e dagli impegni quotidiani, non si era accorto del malessere della moglie. Da qui nasce il suo tentativo – goffo ma sincero – di rimediare, tra gesti plateali, buone intenzioni e conseguenze imprevedibili. La comicità resta, ma lascia spazio a una riflessione più profonda su quanto sia facile dare per scontato chi ci sta accanto, anche dopo una vita insieme.
Giulia e Diego, quando crescere significa allontanarsi
Non meno delicata è la situazione tra Giulia Mezzanotte e Diego Martini, che sarà l’altro focus della puntata di stasera. Giulia si trova davanti a nuove opportunità professionali grazie all’ex marito Mathias, che l’ha avvicinata a un mondo, quello della moda, finora lontano dalla sua quotidianità. Un cambiamento che la entusiasma e la stimola, ma che mette in difficoltà Diego soprattutto dopo il bacio con cui Mathias ha colto di sorpresa Giulia e che ha letteralmente fatto infuriare i fan della coppia – i ‘mezzanottini’ – sul web. Pur avendo chiarito la questione con la sua futura moglie, le insicurezze e la gelosia del Capitano emergono con forza, alimentando incomprensioni e silenzi che rischiano di creare una frattura nella coppia a poche settimane dal patrimonio.
Il titolo dell’episodio non è casuale. Il Bagatto, nei tarocchi, rappresenta l’inizio, la trasformazione, la possibilità di reinventarsi. Un simbolo che attraversa tutte le storie della puntata: relazioni da ripensare, sogni che chiedono spazio, personaggi chiamati a rimettersi in gioco.
Programmazione Don Matteo 15: tutte le date
- Prima puntata: 8 gennaio 2026
- Seconda puntata: 15 gennaio 2026
- Terza puntata: 22 gennaio 2026
- Quarta puntata: 29 gennaio 2026
- Quinta puntata: 5 febbraio 2026
- Sesta puntata: 12 febbraio 2026
- Settima puntata: 19 febbraio 2026
- Ottava puntata: 26 febbraio 2026
- Nona puntata: 5 marzo 2026
- Decima puntata: 12 marzo 2026
