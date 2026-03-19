Don Matteo 15, finale ad alta tensione: colpo di scena tra Giulia e Diego (tra le polemiche). Cosa vedremo Un ultimo episodio carico di tensione per Don Matteo, che promette di chiudere i conti con il passato e aprire nuovi interrogativi sulla prossima stagione. Cosa ne sarà di Maria, Diego e Giulia?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il viaggio di Don Matteo 15 giunge finalmente al termine con l’episodio in onda stasera – giovedì 19 marzo 2026 – in prima serata su Rai 1. Dopo una stagione ricca di misteri e intrecci tra i personaggi più amati della fiction, l’ultima puntata della serie Tv promette di chiudere ogni trama aperta e di regalare qualche sorpresa. Con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo e Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, il pubblico è pronto a scoprire se il lieto fine tanto atteso arriverà per i nostri beniamini. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Don Matteo 15, resa dei conti nell’ultima puntata di stasera

Le anticipazioni della decima puntata e ultima puntata di Don Matteo 15, intitolata Sognando il cielo, rivelano che le storie aperte a inizio stagione troveranno una loro conclusione. La prova più difficile sarà per Maria, interpretata da Fiamma Parente. Facciamo prima un passo indietro: nel giorno in cui Don Massimo avrebbe dovuto celebrare il battesimo di Maria e del figlio Max, tutto precipita. Quella che doveva essere un’occasione di gioia e rinascita si trasforma improvvisamente in un momento di paura. Dopo avere trovato una famiglia in canonica con Pippo e Natalina, Maria dovrà farsi coraggio e guardare in faccia il suo passato. Purtroppo, le risposte in cui si imbatterà saranno spaventosa e inattese, molto di più di quanto fosse emerso dai suoi pochi e confusi ricordi. Maria dovrà trovare il modo di convivere con la realtà. Il percorso della giovane donna sarà dunque uno dei cuori pulsanti del finale: una resa dei conti con il passato che rischia di cambiare per sempre il suo destino nella serie, proprio ora che sembrava aver trovato stabilità e un legame con gli altri.

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Per Giulia e Diego è il momento della verità

Parallelamente, il finale della stagione concede ampio spazio al rapporto tra Giulia e Diego. Dopo incomprensioni, silenzi e scelte mancate, entrambi sono convinti di non essere compatibili e nella penultima puntata entrambi hanno preso atto di non essere più una coppia, rinunciando definitivamente al matrimonio fissato in precedenza. Eppure, intorno a loro, c’è chi continua a credere nel loro sentimento, e mentre i due sembrano ormai rassegnati all’addio, il Maresciallo Cecchini e Caterina lottano per loro, ancora certi che Diego e Giulia siano fatti l’uno per l’altra. Nell’ultima puntata scopriremo se questo amore avrà un futuro. Sarà davvero un addio o l’inizio di una nuova consapevolezza?

Come finisce Don Matteo 15: lo spoiler del matrimonio tra Giuia e il Capitano

Proprio la sottotrama della "ship" tra Giulia e il Capitano è quella seguita dai fan sul web con maggiore attenzione e tensione. Da settimane, ogni puntata di Don Matteo 15 trasmessa su Rai 1 scatena polemiche per la scelta degli autori di "condannare" i due innamorati a un tira-e-molla che sembra destinato a finire male.

Eppure, proprio ieri, uno spoiler ha riaperto clamorosamente le ipotesi sul futuro della coppia. I profili social della serie tv hanno pubblicato un carosello di foto di scena con una carrellata di tutti i matrimoni celebrati nelle stagioni precedenti. Tra queste, posizionata strategicamente alla fine, c’era anche un’immagine di Giulia e Diego vicini e sorridenti.

A molti fan è sembrato un chiaro indizio su un possibile colpo di scena finale: i due "piccioni" protagonisti di un matrimonio lampo al termine della puntata di stasera. L’ipotesi ha contribuito ad alzare ulteriormente il tasso di polemiche sul web.

C’è chi commenta: "Se ci fosse un matrimonio lampo sul finale, a parte che avrebbe poco senso (come quasi tutta la stagione), credo sia il loro modo per farceli salutare. Scusatemi. Ma non riesco a trovare altre letture." Oppure: "Se si sposassero dopo aver condiviso il nulla per 10 puntate, avrebbe ancora meno senso di tutto quello che si è visto finora, ma è comunque un endgame."

Don Matteo, news sulla sedicesima stagione: quando va in onda

Dopo il successo della quindicesima stagione, l’attenzione si sposta già su Don Matteo 16. Sebbene la conferma ufficiale non sia ancora arrivata, le voci di corridoio sono promettenti e, seguendo i ritmi delle stagioni precedenti, il ritorno potrebbe avvenire a fine 2027, o nel 2028. Come nelle edizioni passate, la formula dovrebbe restare invariata: un mix di indagini settimanali e una trama orizzontale che coinvolge i protagonisti principali. È molto probabile che rivedremo Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, Nino Frassica come Maresciallo Cecchini, Eugenio Mastrandrea nei panni del Capitano Diego Martini, oltre agli altri regular.

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