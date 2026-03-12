Don Matteo 15, verso il finale con colpo di scena: spunta l’amante del Capitano Martini. E Giulia si allea con Caterina
Stasera 12 marzo va in onda la nona e penultima puntata di Don Matteo 15: Cecchini sospetta un tradimento di Diego e avvia un’indagine improvvisata.
La quindicesima stagione di Don Matteo si avvicina al gran finale. Oggi, giovedì 12 marzo 2026 andrà in onda su Rai 1 la nona puntata puntata della fiction con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, penultimo appuntamento prima della conclusione di stagione. L’episodio promette di regalare momenti molto diversi tra loro: da un lato situazioni più leggere e divertenti, dall’altro sviluppi decisamente più tesi. Ecco le anticipazioni.
Don Matteo 15, anticipazioni nona puntata (12 marzo): continua la crisi tra Diego e Giulia, la paura di Maria
La nona puntata stagionale di Don Matteo 15, intitolata "Fedeltà", vedrà il maresciallo Cecchini alle prese con una situazione piuttosto delicata. Tutto comincia quando l’uomo trova una camicia macchiata di rossetto. Un dettaglio che per il Maresciallo Cecchini sembra non lasciare spazio a dubbi: Diego potrebbe avere una relazione segreta. Convinto di aver scoperto qualcosa di serio, il maresciallo decide di andare fino in fondo per capire la verità e scoprire l’amante del Capitano, che nella scorsa puntata ha rotto (forse) definitivamente con la sua promessa sposa Giulia..
Senza perdere tempo, Cecchini avvia quindi una sorta di indagine personale per scoprire chi sia la misteriosa donna che ha rubato il cuore del Capitano Martini. Per portare avanti il suo piano chiede l’aiuto di Caterina e Giulia, coinvolgendole nella ricerca di indizi. Quella che inizialmente sembra una semplice curiosità, però, finirà presto per trasformarsi in una situazione complicata e surreale. L’indagine improvvisata del maresciallo genererà infatti una serie di malintesi e momenti piuttosto imbarazzanti. Come spesso accade quando Cecchini decide di fare di testa sua, il risultato rischia di essere molto diverso da quello sperato.
Il battesimo di Maria e Max si trasforma in un momento di tensione
Parallelamente alle vicende legate alle indagini di Cecchini, la puntata racconterà anche un momento importante per Maria. La ragazza ha infatti deciso di battezzarsi insieme al piccolo Max, una scelta significativa che dovrebbe trasformarsi in una giornata di festa e serenità per tutti. Amici e familiari si preparano quindi a condividere un momento speciale, carico di emozione. Durante la cerimonia, però, qualcosa cambia improvvisamente. Proprio quando tutto sembra procedere nel migliore dei modi, l’atmosfera diventa più tesa e il clima di tranquillità lascia spazio alla preoccupazione.
Maria potrebbe trovarsi ancora una volta in una situazione di pericolo, mettendo in allarme chi le sta accanto. Questo sviluppo rischia di avere conseguenze importanti e potrebbe influenzare il destino di alcuni personaggi della fiction.
Don Matteo 15: calendario completo e quando finisce
La quindicesima stagione di Don Matteo si articola nell’arco di 10 puntate, sempre in onda il giovedì sera su Rai 1. Quello trasmessa stasera – 12 marzo 2026 – sarà il penultimo appuntamento col la fiction, che chiuderà i battenti il 19 marzo con il gran finale di stagione. Ecco il programma completo:
- Prima puntata – 8 gennaio 2026
- Seconda puntata – 15 gennaio 2026
- Terza puntata – 22 gennaio 2026
- Quarta puntata – 29 gennaio 2026
- Quinta puntata – 5 febbraio 2026
- Sesta puntata – 12 febbraio 2026
- Settima puntata – 19 febbraio 2026
- Ottava puntata – 5 marzo 2026
- Nona puntata – 12 marzo 2026
- Decima puntata – 19 marzo 2026
