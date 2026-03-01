Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché Oggi – 1 marzo – maxi puntata di Domenica In tutta sul Festival: la durata speciale, gli ospiti e le anticipazioni.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Il Festival di Sanremo 2026 ha chiuso i battenti ieri sera con la vittoria di Sal Da Vinci (QUI le pagelle della finale), ma la magia "sanremese" terrà banco su Rai 1 ancora per un altro giorno. Questo pomeriggio, domenica 1 marzo, Domenica In andrà in onda con una puntata speciale tutta dedicata al Festival. Sarà una vera e propria maratona televisiva della durata di circa sei ore, totalmente focalizzata sulla gara appena conclusa, con ospiti, retroscena e interviste ai protagonisti. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In speciale Sanremo 2026: ospiti e temi trattati

La puntatona "fiume" post-Sanremo di Domenica In è ormai diventata parte integrante della settimana del Festival, praticamente l’atto conclusivo dell’evento musicale e televisivo che negli ultimi sei giorni ha catalizzato l’attenzione degli italiani. A poche ore dalla proclamazione del vincitore, Mara Venier prenderà possesso del Teatro Ariston per rivivere e commentare tutti gli eventi principali della 76ª edizione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci sarà, ovviamente, Sal Da Vinci, il cantante napoletano che ieri sera ha sbalordito tutti conquistando una vittoria (davanti a Sayf e Ditonellapiaga) su cui pochi scommettevano a inizio settimana. Oltre al vincitore, però, si avvicenderanno sul palco del teatro tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival per eseguire il loro brano e rispondere alle domande di Mara Venier e dei giornalisti.

Le parole dei grandi delusi, da Fedez a Serena Brancale

Riflettori puntati, naturalmente, anche sui grandi delusi del Festival: da Serena Brancale (nona tra i fischi di protesta dell’Ariston) al duo Fedez-Masini (solo quinto), ma anche Ermal Meta (ottavo), Arisa (quarta), Elettra Lamborghini (quintultima) e tutti gli altri cantanti che hanno preso parte a questa edizione di Sanremo.

La scaletta di Domenica In: quando cantanto i big di Sanremo

La Rai non ha ancora ufficializzato l’ordine d’uscita dei cantanti di Sanremo 2026 oggi a Domenica In, ma così come successo nelle passate puntate post Festival dovrebbe ricalcare l’ordine di piazzamento in classifica. La scaletta odierna, quindi, dovrebbe essere aperta dal vincitore Sal Da Vinci:

Sal Da Vinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Fedez e Masini

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7even

Luché

Bambole di Pezza

Levante

J-Ax

Tredici Pietro

Samurai Jay

Raf

Malika Ayane

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Francesco Renga

Patty Pravo

Chiello

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Leo Gassmann

Mara Sattei

Eddie Brock

Focus sull’arrivo di De Martino

Ma inevitabilmente il focus della discussione oggi a Domenica In virerà anche sul Festival del futuro, data l’ufficializzazione arrivata ieri (durante la finale) del passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino. Come sarà il prossimo Festival? Stefano ha l’esperienza e le competenze musicali per guidare da solo una macchina tanto complessa? Conti non avrebbe meritato un terzo Sanremo, visti gli ottimi ascolti ottenuti anche quest’anno? Tutte domande a cui proverà a rispondere questo pomeriggio Mara Venier insieme ai suoi commentatori.

Domenica In, niente polemiche post-Sanremo: perché

Sanremo da sempre è sinonimo di polemiche. E seppur questa edizione non ne abbia sfornate di clamorose, ci sarebbe qualche spunto di discussione interessante, dal successo inatteso di Sal Da Vinci (che ha spaccato in due i social) all’andamento di un Festival parso a molti un po’ troppo monotono.

Difficilmente, però, questo pomeriggio a Domenica In vedremo dibattiti su temi spinosi. Nel 2024, infatti, la diretta post-Sanremo di Mara Venier finì al centro delle polemiche a causa delle dichiarazioni di Ghali sulla guerra a Gaza e per il successivo comunicato della direzione Rai letto dalla conduttrice. Da allora, Mara ha varato per lo speciale sanremese una linea molto più soft: anche oggi è lecito attendersi una puntata che non andrà a toccare temi troppo delicati.

Domenica In, quanto dura la puntata di oggi

La diretta di Domenica In, oggi 1 marzo, si aprirà come di consueto alle ore 14, ma resterà in onda da Sanremo fino alle ore 20, con tre ore extra rispetto alla durata tradizionale.

La puntata maxi comporterà alcune modifiche nel palinsesto domenicale di Rai 1: Da Noi a Ruota Libera e L’Eredità non andranno in onda. Salterà anche la puntata di Affari Tuoi, rimpiazzata in access prime time dal DietroFestival.

Potrebbe interessarti anche