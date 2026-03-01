Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché
Oggi – 1 marzo – maxi puntata di Domenica In tutta sul Festival: la durata speciale, gli ospiti e le anticipazioni.
Il Festival di Sanremo 2026 ha chiuso i battenti ieri sera con la vittoria di Sal Da Vinci (QUI le pagelle della finale), ma la magia "sanremese" terrà banco su Rai 1 ancora per un altro giorno. Questo pomeriggio, domenica 1 marzo, Domenica In andrà in onda con una puntata speciale tutta dedicata al Festival. Sarà una vera e propria maratona televisiva della durata di circa sei ore, totalmente focalizzata sulla gara appena conclusa, con ospiti, retroscena e interviste ai protagonisti. Ecco tutte le anticipazioni.
Anticipazioni Domenica In speciale Sanremo 2026: ospiti e temi trattati
La puntatona "fiume" post-Sanremo di Domenica In è ormai diventata parte integrante della settimana del Festival, praticamente l’atto conclusivo dell’evento musicale e televisivo che negli ultimi sei giorni ha catalizzato l’attenzione degli italiani. A poche ore dalla proclamazione del vincitore, Mara Venier prenderà possesso del Teatro Ariston per rivivere e commentare tutti gli eventi principali della 76ª edizione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ci sarà, ovviamente, Sal Da Vinci, il cantante napoletano che ieri sera ha sbalordito tutti conquistando una vittoria (davanti a Sayf e Ditonellapiaga) su cui pochi scommettevano a inizio settimana. Oltre al vincitore, però, si avvicenderanno sul palco del teatro tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival per eseguire il loro brano e rispondere alle domande di Mara Venier e dei giornalisti.
Le parole dei grandi delusi, da Fedez a Serena Brancale
Riflettori puntati, naturalmente, anche sui grandi delusi del Festival: da Serena Brancale (nona tra i fischi di protesta dell’Ariston) al duo Fedez-Masini (solo quinto), ma anche Ermal Meta (ottavo), Arisa (quarta), Elettra Lamborghini (quintultima) e tutti gli altri cantanti che hanno preso parte a questa edizione di Sanremo.
La scaletta di Domenica In: quando cantanto i big di Sanremo
La Rai non ha ancora ufficializzato l’ordine d’uscita dei cantanti di Sanremo 2026 oggi a Domenica In, ma così come successo nelle passate puntate post Festival dovrebbe ricalcare l’ordine di piazzamento in classifica. La scaletta odierna, quindi, dovrebbe essere aperta dal vincitore Sal Da Vinci:
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Ditonellapiaga
- Arisa
- Fedez e Masini
- Nayt
- Fulminacci
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Tommaso Paradiso
- LDA e Aka7even
- Luché
- Bambole di Pezza
- Levante
- J-Ax
- Tredici Pietro
- Samurai Jay
- Raf
- Malika Ayane
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta & Colombre
- Michele Bravi
- Francesco Renga
- Patty Pravo
- Chiello
- Elettra Lamborghini
- Dargen D’Amico
- Leo Gassmann
- Mara Sattei
- Eddie Brock
Focus sull’arrivo di De Martino
Ma inevitabilmente il focus della discussione oggi a Domenica In virerà anche sul Festival del futuro, data l’ufficializzazione arrivata ieri (durante la finale) del passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino. Come sarà il prossimo Festival? Stefano ha l’esperienza e le competenze musicali per guidare da solo una macchina tanto complessa? Conti non avrebbe meritato un terzo Sanremo, visti gli ottimi ascolti ottenuti anche quest’anno? Tutte domande a cui proverà a rispondere questo pomeriggio Mara Venier insieme ai suoi commentatori.
Domenica In, niente polemiche post-Sanremo: perché
Sanremo da sempre è sinonimo di polemiche. E seppur questa edizione non ne abbia sfornate di clamorose, ci sarebbe qualche spunto di discussione interessante, dal successo inatteso di Sal Da Vinci (che ha spaccato in due i social) all’andamento di un Festival parso a molti un po’ troppo monotono.
Difficilmente, però, questo pomeriggio a Domenica In vedremo dibattiti su temi spinosi. Nel 2024, infatti, la diretta post-Sanremo di Mara Venier finì al centro delle polemiche a causa delle dichiarazioni di Ghali sulla guerra a Gaza e per il successivo comunicato della direzione Rai letto dalla conduttrice. Da allora, Mara ha varato per lo speciale sanremese una linea molto più soft: anche oggi è lecito attendersi una puntata che non andrà a toccare temi troppo delicati.
Domenica In, quanto dura la puntata di oggi
La diretta di Domenica In, oggi 1 marzo, si aprirà come di consueto alle ore 14, ma resterà in onda da Sanremo fino alle ore 20, con tre ore extra rispetto alla durata tradizionale.
La puntata maxi comporterà alcune modifiche nel palinsesto domenicale di Rai 1: Da Noi a Ruota Libera e L’Eredità non andranno in onda. Salterà anche la puntata di Affari Tuoi, rimpiazzata in access prime time dal DietroFestival.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Sanremo 2026, c'è già un vincitore (in radio). Sal Da Vinci, Patty Pravo e Dito nella Piega: chi trionfa e chi fa flop
In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, ecco quali sono le ca...
Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito
Una coppia scala le previsioni dei bookmakers e sorpassa la favorita alla vigilia. S...
Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)
Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con I...
Sanremo 2026, le anticipazioni della finale: scaletta ufficiale, ospiti, orario, classifica (e chi vince il Festival)
Nel quinto e ultimo appuntamento della kermesse condotta da Carlo Conti va in scena ...
Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera
Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...