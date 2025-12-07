Domenica In, Mara Venier cambia orario e Andrea Delogu svela tutto su Nikita Perotti Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 7 dicembre 2025: cambia la durata prima della diretta della Prima alla Scala e intervista senza filtri ad Andrea Delogu

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Torna domenica 7 dicembre Domenica In, il tradizionale appuntamento del pomeriggio di Rai 1 condotto da Mara Venier. La trasmissione, ormai un classico della domenica italiana, accompagnerà il pubblico dalle 14.00 fino al collegamento speciale con la Prima alla Scala, offrendo un pomeriggio ricco di musica, ospiti, racconti e momenti di attualità. Al fianco di Mara Venier ci saranno come sempre Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, pronti a guidare il pubblico attraverso interviste, giochi e commenti sulle storie più interessanti della settimana.

Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (7 dicembre)

La puntata di oggi di Domenica In sarà caratterizzata da ospiti di grande richiamo. Amanda Lear, icona della musica e dello spettacolo internazionale, sarà protagonista di un’intervista esclusiva con Mara Venier, raccontando momenti salienti della sua carriera e dettagli della sua vita privata tra ironia e riflessioni personali. Andrea Delogu, accompagnata dal maestro di ballo Nikita Perotti, parlerà del suo percorso a Ballando con le Stelle, condividendo emozioni e difficoltà affrontate in pista. Proprio nella puntata di ieri sera, la conduttrice de La Porta Magica su Rai 2 ha dedicato parole splendide al suo maestro, che le è stato vicino durante i giorni difficilissimi dopo la morte del fratello Evan, scomparso lo scorso ottobre a 18 anni a causa di un incidente stradale: "Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata – ha confessato la Delogu – grazie a loro non mi sento mai sola". L’intervista odierna potrebbe servire anche a far chiarezza sulla natura del rapporto tra Andrea e il suo maestro. I due, infatti, hanno sviluppato una chimica speciale in queste settimane a Ballando con le stelle, tanto da far emergere diversi gossip riguardo a un possibile flirt.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La musica sarà un altro filo conduttore della puntata odierna: Orietta Berti presenterà il suo nuovo singolo Chi ama, chiama, mentre Mogol, celebre paroliere e produttore musicale, ripercorrerà la sua carriera attraverso il libro autobiografico Senza paura, la mia vita. Gianmarco Carroccia omaggerà Lucio Battisti con un medley dei suoi più grandi successi, regalando al pubblico momenti di intensa emozione. L’ex campione di motociclismo Max Biaggi racconterà l’esperienza di essere stato uno dei tedofori durante il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità: Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenteranno insieme a Mara Venier la vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, offrendo al pubblico approfondimenti e riflessioni. Teo Mammuccari animerà il pomeriggio con i giochi Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio, in collegamento da Milano, commenterà il glamour della serata inaugurale della Scala.

Domenica In, la durata della puntata di oggi: cambia l’orario

Per consentire la diretta della Prima alla Scala, che inizierà alle 17.45 con Milly Carlucci e Bruno Vespa, la puntata di Domenica In di oggi subirà un leggero prolungamento. Seconda quanto riportato dalla guida tv ufficiale Raiplay, il programma partirà come di consueto alle 14.00 e continuerà fino alle 17.45, quando Mara Venier passerà la linea alla diretta teatrale, con un prolungamento di circa 30 minuti rispetto alla durata classica. La diretta della Prima alla Scala comporterà la cancellazione di Da Noi a Ruota Libera e de L’Eredità.

Questo la programmazione del pomeriggio di Rai 1 riportata dal sito Raiplay:

ore 14.00: Domenica In

Domenica In ore 17.15: Tg1

Tg1 ore 17.18: Che tempo fa

Che tempo fa ore 17.20: Domenica In

Domenica In ore 17.45: Prima alla Scala: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Potrebbe interessarti anche