Dopo la puntata ridotta di domenica scorsa per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis, vinta dall’Italia contro la Spagna, Domenica In torna oggi – 30 novembre 2025 – alle 14.00 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Un pomeriggio ricco di ospiti, spettacolo, musica e cinema, condotto come sempre da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Da segnalare che, a seguire, non andrà in onda "Da Noi a Ruota Libera" di Francesca Fialdini, sostituito dalla finale dello Zecchino d’Oro condotto da Carlo Conti. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Barbara D’Urso a Domenica In

L’ospite principale della puntata sarà Barbara D’Urso, che torna a Domenica In dopo oltre un anno dall’intervista del 3 marzo 2024, quando raccontò per la prima volta il suo addio a Mediaset. All’epoca dichiarò: "Sono stata strappata alla mia vita… Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice, soprattutto i primi tempi, mi ha dato tanto, ma io ho dato veramente tantissimo… Il dolore è ancora qua". Oggi D’Urso ripercorrerà la sua carriera, parlerà della vita privata e dell’esperienza a "Ballando con le Stelle" insieme a Pasquale La Rocca, offrendo retroscena e rivelazioni sulla sua attività professionale. Probabilmente ‘Carmelita’ e il suo maestro parleranno anche delle voci relative a una presunto flirt esploso nelle scorse settimane. Potrebbe esserci anche un allusione ai recenti rumors sul suo possibile futuro alla conduzione di Domenica In, in vista dell’addio annunciato da Mara Venier a partire dalla prossima stagione.

Anticipazioni Domenica In, gli altri ospiti di oggi 30 novembre

Oltre a Barbara D’Urso, la puntata ospiterà Can Yaman, che presenterà la nuova serie evento "Sandokan", in onda da lunedì 1° dicembre su Rai1 per quattro puntate, e Pio e Amedeo, al debutto alla regia con il film "Oi vita mia", accompagnati da Lino Banfi, interprete di un ruolo poetico nella pellicola. Spazio anche alle produzioni Rai più recenti: Giacomo Giorgio racconterà il film-tv "Carosello in Love", mentre Alessio Vassallo presenterà la serie "L’altro Ispettore", in onda da martedì 2 dicembre.

Focus su Sanremo 2026 dopo l’annuncio di Carlo Conti

Ampio spazio sarà dedicato anche all’attualità musicale con Sanremo 2026, che entrerà nel vivo subito dopo l’annuncio del cast dei Big da parte di Carlo Conti alle ore 13.30 nel corso del TG1. Il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2025, sarà cruciale per Conti, che quest’anno ha sostituito Amadeus alla guida della kermesse, ottenendo risultati d’ascolto straordinari e forse persino inattesi. L’attesa è quindi altissima: fan e addetti ai lavori vogliono scoprire chi saranno i cantanti in gara e quali sorprese riserverà questa edizione, che segna un momento di conferma e consolidamento per il conduttore. Su Domenica In, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno a caldo i nomi dei Big insieme a Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e al giornalista Luca Dondoni, offrendo al pubblico prime reazioni, curiosità e anticipazioni sui possibili colpi di scena. In questo contesto, la trasmissione diventa un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del Festival e per chi vuole seguire ogni dettaglio dell’attualità musicale con analisi e commenti autorevoli.

Infine, la puntata odierna di Domenica In proporrà anche i soliti momenti di intrattenimento e giochi classici: Teo Mammucari sarà protagonista de "Il Musichiere" e del gioco telefonico "La cassaforte di Domenica In", mentre Enzo Miccio farà rivivere il fascino del celebre "Carosello".

