Domenica In: Mara Venier legge le stelle con Paolo Fox, poi Ambra Angiolini tra gigolò e amore Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 28 dicembre: Mara Venier chiude il 2025 con Paolo Fox, Ambra Angiolini, Marco Bocci. Ecco cosa vedremo

L’ultima domenica pomeriggio del 2025 diventa su Rai 1 una sorta di brindisi televisivo. Mara Venier ci conduce per mano verso il nuovo anno con una puntata speciale di Domenica In, in onda oggi, domenica 28 dicembre, dalle 14.00 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La signora della domenica ci accompagna lungo un pomeriggio che spazia dallo spettacolo all’attualità, nel segno del bilancio e delle promesse che il futuro porta con sé.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi 28 dicembre

Ad aprire l’ultima puntata del 2025 di Domenica In è uno degli appuntamenti più attesi di fine anno: l’Oroscopo di Paolo Fox, che presenta un quadro ampio su ciò che le stelle riservano al 2026. A commentare e animare le previsioni astrologiche, una parata di ospiti accolti da Mara Venier in un’atmosfera giocosa e curiosa: Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Giorgio Pasotti, Nicola Savino, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Esauriti i segni zodiacali, entra in scena il racconto personale e professionale di Ambra Angiolini, che si confida con Mara Venier ripercorrendo tappe della sua carriera – si va da Non e la Rai ai film di successo – e aspetti della sua vita privata. L’attrice presenta anche la seconda stagione di Gigolò per caso, disponibile dal 2 gennaio 2026 in esclusiva su Prime Video. La serie comedy, con Christian De Sica e Pietro Sermonti,racconta il business dei due gigolò messo in crisi dall’arrivo di una carismatica guru femminista interpretata da Sabrina Ferilli, decisa a insegnare alle donne a fare a meno degli uomini. Nel cast ritrovano spazio Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni, affiancati dalle new entry Gianmarco Tognazzi e da varie guest star.

Ancora televisione, poi, con Marco Bocci, protagonista insieme a Laura Chiatti della miniserie Se fossi te, in onda in prima visione su Rai 1 domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri e scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’Annunzio, la serie gioca con il meccanismo dello scambio di identità per raccontare una favola natalizia contemporanea, capace di unire leggerezza, emozione e riflessione. Per la prima volta la coppia di attori, marito e moglie, condivide la scena: il progetto desta inevitabile curiosità.

La musica è affidata a Fabrizio Moro, che interviene a Domenica In per eseguire Comunque mi vedi, singolo tratto dal suo ultimo album Non ho paura di niente. Un ritorno che richiama una carriera segnata da successi importanti, dalle vittorie sanremesi del 2007 (Pensa, sezione Nuove Proposte)e del 2018 (Non avete avuto niente, sezione Big in duetto con Ermal Meta), fino a un percorso artistico sempre coerente e personale.

Tra gli ospiti anche Damiano Michieletto, tra i più apprezzati registi lirici a livello internazionale, che presenta Primavera, il suo debutto cinematografico in uscita il giorno di Natale. Il film, ambientato nella Venezia del Settecento, racconta un periodo della vita di Antonio Vivaldi, interpretato da Michele Riondino, accanto a Tecla Insolia, una delle rivelazioni più interessanti del cinema italiano recente.

Per quanto riguarda le rubriche e gli ospiti fissi del talk di Rai 1, la parentesi dedicata all’attualità vede Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorrere i principali eventi che hanno segnato il 2025; Teo Mammucari coinvolge gli ospiti in momenti di gioco e improvvisazione; i consigli di Enzo Miccio suggeriscono al pubblico le scelte dei look più eleganti per la notte di Capodanno.

L’anno televisivo di Mara Venier si conclude dunque oggi, ma i fedelissimi di Domenica In non hanno nulla da temere: la Signora della Domenica torna regolarmente in onda il 4 gennaio, per un 2026 ancora all’insegna di tanti ospiti e storie professionali e di vita privata che meritano di essere raccontate.

