Anticipazioni Domenica In, ospiti Martina Colombari e Diego Abatantuono: cosa vedremo oggi Oggi - 26 ottobre - nuova puntata di Domenica In su Rai 1: occhi su Mammucari e la polemica con Enzo Miccio. Ecco anticipazioni e ospiti della diretta.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Si rialza il sipario nello studio di Mara Venier. Oggi Domenica In torna in TV con una nuova diretta – a partire dalle ore 14 – all’insegna della solita ricetta fatta di parole, emozioni e divertimento. La padrona di casa, come sempre, accoglierà in trasmissione ospiti di ogni tipo, pronti a intrattenere con le loro storie i telespettatori di Rai 1. Ecco le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 26 ottobre 2025.

Anticipazioni Domenica In: gli ospiti di oggi, 26 ottobre

La sesta puntata di Domenica In promette un mix di spettacolo, attualità e storie di vita reale. In studio ci saranno Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, che racconteranno il loro nuovo film La vita va così, ispirato alla storia vera di un pastore sardo che decide di rifiutare una maxi-offerta di un immobiliarista senza scrupolo, deciso ad acquistare i suoi terreni per costruire un resort di lusso. Abatantuono, inoltre, ieri è stato colpito dalla perdita dell’amico Mauro Di Francesco, scomparso all’età di 74 anni. Dopo averlo ricordato con un commovente post sui social, l’attore potrebbe omaggiarlo a dovere anche su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal mondo della fiction arriva Carmine Recano, protagonista della serie Noi del Rione Sanità, partita giovedì scorso su Rai 1, con un ottimo 19% di share (3.144.000 spettatori). Insieme all’attore ci sarà Don Antonio Loffredo, il parroco simbolo del quartiere napoletano, e alcuni giovani del Rione. Non mancherà il collegamento con Don Antonio Mazzi, per parlare con Mara Venier e Tommaso Cerno di impegno sociale ed educazione.

La puntata affronterà anche una vicenda drammatica: la testimonianza di Mena De Mare, madre di Santo Romano, il diciannovenne ucciso la notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio a causa di una lite per futili motivi. In studio sarà presente anche la fidanzata del ragazzo, Simona Capone.

Focus su Ballando con le stelle

Ampio spazio all’intrattenimento e, soprattutto, ai dibattiti a caldo su Ballando con le stelle. Ieri sera il dance show di Milly Carlucci ha celebrato la sua quinta puntata, che ha visto finire al ballottaggio due coppie: Beppe Convertini-Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale.

Mara Venier ne parlerà con i concorrenti Martina Colombari (vincitrice della puntata di ieri), Fabio Fognini e la "Signora Coriandoli", ma anche con gli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra.

Ricordiamo che la puntata di ieri, al netto della competizione di ballo, ha offerto due momenti molto toccanti. Il primo ha riguardato la giudice Carolyn Smith, che all’inizio della serata ha annunciato di aver ripreso a lottare contro il cancro: "Ho dovuto purtroppo ricominciare il mio percorso oncologico, quindi prima di cominciare vorrei dire a tutti una cosa: fate la prevenzione, fate gli esami, fate qualsiasi cosa si deve fare, perché io non auguro a nessuno il mio percorso".

Poi è stato Filippo Magnini, dopo aver ballato una rumba perfetta, a mettere apprensione ai fan di Ballando con le stelle con una rivelazione su Massimiliano Rosolino. Mentre era davanti alla giuria, infatti, l’ex nuotatore è scoppiato a piangere, svelando: "Ho pensato, per assurdo in un ballo così, a un amico che in questo momento è nella Sala delle Stelle, che è Massi (Massimiliano Rosolino, ndr). Lo vediamo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che noi non conosciamo. E lui non sa che magari io gli voglio stare vicino". Parole che hanno scosso tutti, tanto che "Massimiliano Rosolino" è stata una delle chiavi di ricerca più ‘calde’ della serata (con oltre 50.000 search in pochi minuti). Non è da escludere che Mara Venier questo pomeriggio fornisca qualche dettaglio sulla ‘battaglia‘ condotta da Max, che finora resta sconosciuta.

Domenica In, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio: la polemica

Oggi a Domenica In ci sarà spazio anche per Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra loro non sembra esserci particolare simpatia e nel backstage si mormora di forti tensioni. Nelle ultime due puntate, inoltre, la mancanza di feeling si è notata anche in un paio di frecciatine rivolte da Teo all’indirizzo del collega, accusato (velatamente) di avergli tolto spazio. Questo pomeriggio Mammuccari proporrà il nuovo gioco a premi telefonico La cassaforte di Domenica In, mentre Miccio omaggerà la carriera di Anna Oxa. Vedremo se stavolta tra loro filerà tutto liscio o se ci saranno nuove scintille.

Potrebbe interessarti anche