Domenica In, Mara Venier 'dimezzata' e in lutto: cosa vedremo oggi 23 novembre Oggi 23 novembre Mara Venier in diretta per soli 55 minuti per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis: possibile omaggio a Ornella Vanoni scomparsa ieri.

Puntata dimezzata oggi a Domenica In. Questo pomeriggio il contenitore domenicale di Mara Venier sarà in onda in formato ridotto per lasciare spazio su Rai 1 alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Ecco le anticipazioni della diretta di oggi, domenica 23 novembre.

Anticipazioni Domenica In oggi, gli ospiti del 23 novembre

Oggi a Domenica In spazio a una diretta nettamente ridotta rispetto alle canoniche tre ore di programmazione. Mara Venier, infatti, partirà come di consueto alle ore 14, live dagli studi Rai di Roma, ma chiuderà la puntata dopo appena 55 minuti per lasciare il palcoscenico della prima rete all’attesissima finale Italia-Spagna di Coppa Davis, in cui gli azzurri proveranno a vincere il trofeo per la terza volta consecutiva nonostante l’assenza di Jannik Sinner.

La redazione di Domenica In non ha ancora comunicato gli ospiti e i temi trattati questo pomeriggio. Appare probabile, però, che la Venier dedichi un blocco importante della diretta al ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa ieri all’età di 91 anni. Mara Venier era molto amica della cantante milanese, che ha ospitato più volte nella sua trasmissione. E proprio ieri, dopo la notizia della morte di Ornella, la conduttrice veneziana ha voluto dedicarle un pensiero dal suo profilo Instagram, scrivendo:

"Addio adorata Ornella… mi mancherai tanto… 💔".

Ci potrebbe essere spazio anche per i commenti post puntata di Ballando con le stelle, che ha sancito l’eliminazione di Nancy Brilli e Filippo Zara e il successo di Barbara D’Urso in coppia con La Rocca.

Da Noi a Ruota Libera e e L’Eredità non vanno in onda

Se la puntata di Domenica In andrà in onda in formato ridotto, peggio ancora è andata a Francesca Fialdini, che oggi non sarà in onda alla guida di Da Noi a Ruota Libera. Il programma d’interviste della prima rete salterà infatti un’emissione a causa della Coppa Davis e la stessa sorte toccherà a L’Eredità di Marco Liorni, che tornerà in onda direttamente domani pomeriggio.

