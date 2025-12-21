Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi – 21 dicembre: da Mara Venier anche Ornella Muti e I Ricchi e Poveri. Ecco cosa vedremo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La domenica televisiva di Rai 1 entra nel pieno dell’atmosfera natalizia con una puntata particolarmente ricca di Domenica In. Tra musica dal vivo, interviste, tradizione e momenti di gioco, il programma guidato da Mara Venier accompagna il pubblico in un pomeriggio speciale che apre ufficialmente alla fase conclusiva della Maratona Telethon, con importanti variazioni nel palinsesto della rete. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 21 dicembre.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi 21 dicembre

L’appuntamento è fissato per 21 dicembre alle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per la puntata pre-natalizia di Domenica In. Accanto alla conduttrice ci saranno come al solito Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, protagonisti di una diretrta che svarierà tra intrattenimento, musica e attualità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande spazio alle canzoni con i Ricchi e Poveri, pronti a raccontare una carriera lunga decenni e a tornare sul palco con alcuni brani simbolo del loro repertorio. Atmosfere natalizie anche grazie a Mario Biondi, che interpreterà un classico intramontabile delle feste. Tra i momenti più attesi, l’incontro con l’attrice Ornella Muti, che si racconterà tra cinema, vita privata e scrittura.

Non mancherà il cinema, con la presentazione del film Tutte insieme all’Abbazia, in arrivo su RaiPlay dal 1° gennaio 2026, introdotto dalle attrici Marina Marchione e Noemi Esposito. Spazio anche all’attualità e alla tradizione, con un confronto dedicato al significato del Presepe e l’esposizione di un presepe napoletano realizzato da un noto maestro artigiano. A completare il pomeriggio, i giochi guidati da Teo Mammucari, i consigli di Enzo Miccio per la tavola delle feste e un viaggio nei sapori del Natale con uno chef ospite.

Mara Venier ospita Andrea Delogu, vincitrice di Ballando con le stelle

Ma l’intervista più attesa sarà senz’altro quella ad Andrea Delogu, fresca vincitrice di Ballando con le stelle 2025. La conduttrice sarà in studio insieme al maestro Nikita Perotti poche ore dopo aver trionfato nella finalissima di ieri sera, quando ha battuto nello spareggio conclusivo l’altra finalista Francesca Fialdini. Insieme a Mara Venier, Andrea Delogu condividere le emozioni del successo appena conquistato e parlerà del suo percorso nel dance show di Rai 1, durante il quale ha subito la devastante perdita del fratello Evan, scomparso tragicamente lo scorso 29 ottobre in un incidente stradale all’età di 18 anni. Ci sarà spazio anche per far definitivamente chiarezza sul rapporto tra Delogu e Nikita Perotti. I due si sono avvicinati tantissimo durante i mesi trascorsi a ballare insieme, tanto da far ipotizzare la nascita di una relazione sentimentale. Pochi giorni fa, però, Andrea è stata fotografata mentre baciava davanti casa l’imprenditore Alessandro Marziali, che secondo molti sarebbe il suo nuovo compagno.

Telethon dopo Domenica In: cambia il palinsesto di Rai 1 e salta Da Noi a Ruota Libera

La puntata del 21 dicembre segna anche l’avvio della parte conclusiva della maratona solidale. Al termine del programma, intorno alle 17.20, la linea passerà alla Maratona Telethon, che quest’oggi rimpiazzerà il programma Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini. Dopo una breve interruzione in access prime time per lasciar posto alla puntata di Affari Tuoi, la raccolta fondi tornerà protagonista con il gran finale affidato allo speciale de L’Eredità, condotto da Marco Liorni e arricchito dalla presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo.

Domenica In, il calendario delle feste natalizie: quando va in onda Mara Venier

Buone notizie per i fan di Mara Venier, che non si si fermerà durante le festività natalizie. Anche quest’anno non è prevista la pausa invernale e Domenica In andrà regolarmente in onda tra Natale e l’Epifania, quando la maggior parte dei programmi Tv si fermano.

Questa il programma delle prossime puntate:

domenica 28 dicembre 2025

dicembre 4 gennaio 2026

Potrebbe interessarti anche