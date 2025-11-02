Domenica In e Da noi a Ruota Libera, il focus (doloroso) su Ballando con le stelle e paura per Fialdini infortunata Le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda oggi - 2 novembre 2025 su Rai 1. Nello studio di Venier anche Claudia Pandolfi. Fialdini con Flavio Insinna

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Domenica 2 novembre 2025, Rai 1 rinnova i suoi classici appuntamenti del fine settimana, da sempre molto amati dal pubblico italiano. Il pomeriggio si apre alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier intratterrà gli spettatori con interviste esclusive, spazi dedicati all’attualità e momenti di leggerezza e buonumore. Alle 17:00 sarà invece il turno di Da Noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, che accoglierà in studio numerosi volti noti dello spettacolo pronti a raccontarsi e a emozionare il pubblico della tv pubblica. Tra gli ospiti di oggi: Arisa, Gabriele Cirilli, Flavio Insinna, Claudia Pandolfi e tanti altri.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 2 novembre 2025

Il pomeriggio domenicale è sempre pieno di sorprese su Rai 1, con i suoi imperdibili appuntamenti. Si inizia alle 14:00 con Domenica In, condotto da Mara Venier, la quale ospiterà in studio diversi volti del mondo dello spettacolo. La puntata si aprirà con Monica Guerritore, che presenterà Anna, il nuovo film in uscita il 6 novembre, omaggio all’indimenticabile Anna Magnani. Arisa ripercorrerà la sua carriera artistica e musicale in un’intervista e si esibirà dal vivo con il nuovo singolo Nuvole. Spazio anche a Ballando con le Stelle con Beppe Convertini e Pasquale La Rocca, commentati da Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra. Certamente ci sarà spazio per mandare un abbraccio virtuale ad Andrea Delogu, che ha saltato la puntata di ieri sera a causa del tremendo lutto che l’ha colpita pochi giorni fa. Il fratello della conduttrice, infatti, è deceduto a soli 18 anni in un tragico incidente con la moto e in queste ore si è chiusa nel dolore con la sua famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi presenteranno invece Fuori la verità, diretto da Davide Minnella. Per l’attualità, Mara Venier, Tommaso Cerno, Salvo Sottile e Vladimir Luxuria commenteranno i principali fatti della settimana. In occasione della maratona I giorni della Ricerca sostenuta dalla Rai, interverrà il regista Ferzan Ozpetek, testimonial dell’AIRC.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Mara Venier, alle 17:00 partirà Da Noi a… Ruota Libera, di Francesca Fialdini, anch’essa reduce dalla puntata di ieri sera di Ballando con le stelle. Tra l’altro, la conduttrice romana è reduce da un serio infortunio e oggi in trasmissione dovrebbe apparire con un tutore al piede. Tra gli ospiti della puntata vedremo Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, protagonisti di Tale e Quale Show con i loro duetti "impossibili". Amici e colleghi di lunga data, renderanno omaggio a Gigi Proietti, con cui hanno condiviso gli inizi al suo laboratorio teatrale, nell’anniversario della sua scomparsa. Ospiti anche la coppia più stravagante di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical ed Erica Martinelli; e la scrittrice e opinionista Barbara Alberti, che con Francesca Fialdini affronterà temi di grande attualità, dai siti sessisti con immagini modificate dall’intelligenza artificiale alla Gelosia, argomento del suo ultimo libro.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Dopo queste ‘succose’ anticipazioni, l’unico consiglio che possiamo darvi è quello di non perdervi l’appuntamento con questi due programmi su Rai 1. Domenica In vi aspetta a partire dalle 14:00, Da Noi a… Ruota Libera, dalle 17:00. Potrete seguirli anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche