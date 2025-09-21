Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier dimentica le polemiche con Al Bano e altre star, Fialdini debutta con Gabriel Garko Oggi debuttano le nuove edizione dei due show domenicali condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini: ecco le anticipazioni della puntate di domenica 21 settembre 2025 su Rai 1.

Proprio oggi, domenica 21 settembre 2025, torneranno nel pomeriggio di Rai 1 Domenica In e Da noi… A ruota libera, che terranno come sempre compagnia agli italiani fino alla prossima estate. Alle redini di Domenica In ritroveremo l’iconica Mara Venier, accompagnata da tre new entry: Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari. A condurre Da noi… A ruota libera ritroveremo invece la storica padrona di casa Francesca Fialdini. Ecco allora le anticipazioni di ciò che vedremo in questa attesissima prima puntata e gli ospiti che arriveranno in studio.

Domenica In, il ricordo di Pippo Baudo e gli ospiti della prima puntata

Dopo un’estate di polemiche e cambiamenti, oggi Domenica In riapre i battenti con la prima puntata dell’edizione 2025. Nel corso del grande ritorno di Domenica In, Mara Venier dedicherà ampio spazio al ricordo di Pippo Baudo, maestro della televisione e amico e collega recentemente scomparso. Il primo ospite ad approdare in studio sarà invece Al Bano, che si esibirà dal vivo nel brano ‘Vai Italia’, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025.

Spazio poi all’intervista a Loretta Goggi, che si racconterà ai telespettatori di Rai 1 ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e vita privata, mentre l’iconico Pier Francesco Pingitore ripercorrerà con la conduttrice gli anni d’oro Bagaglino, uno degli show Tv che ha segnato un’epoco del piccolo schermo italiano lanciando alcune ‘primedonne’ che hanno fatto la storia della nostra televisione. Ci sarà anche Massimo Giletti, pronto a partire da domani alla guida della nuova stagione del suo talk Lo Stato delle Cose.

Sempre sul tema della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Uneso 2026, il super chef Massimo Bottura sarà protagonista del blocco denominato Il pranzo della domenica nel quale racconterà il valore culturale della gastronomia tricolore. L’ospite musicale della puntata sarà il cantante Alfa, vero mattatore dell’estate 2025 con la sua hit A me mi piace. Non mancherà, inoltre, uno spazio dedicato al ricordo di Giorgio Armani, il gigante della moda italiana scomparso lo scorso 4 settembre.

A dare qualche dettaglio in più su ciò che vedremo oggi a Domenica In è stata proprio la padrona di casa ospite a La Vita in Diretta, durante la quale ha affermato: "Ci sarà un gioco che sarà condotto da Teo Mammucari, che ricorderà un gioco famoso. È prevalentemente il cruciverba rivisto, ma sarà interamente dedicato ai 50 anni di Domenica In. Ci sarà l’attualità con Tommaso Cerno, per cui cominceremo domenica e sarà un’attualità dedicata totalmente a Pippo Baudo, con tanti ospiti qui in studio. E poi Enzo Miccio, con lui parleremo d’amore e di lifestyle".

Da noi… A ruota libera, in studio Gabriel Garko, Veronica Pivetti e molti altri ospiti

Per il ritorno su Rai 1 di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini ha invece deciso di invitare nel suo studio ricco di novità l’attore Gabriel Garko, che si racconterà tra aneddoti della vita privata e della sua lunga carriera da attore. A seguire vedremo poi una coinvolgente intervista a Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagoniste della nuova serie di Rai 1 "Balene – Amiche per sempre".

Infine, la padrona di casa ospiterà in studio la leggenda dello sport Lamberto Boranga. Portiere di Serie A negli anni ’60, che a ben 83 anni diventerà il calciatore più anziano ancora in attività nei campionati FIGC tornando in vesti di portiere della Trevana, squadra di Prima Categoria dell’Umbria. In aggiunta, considerando che proprio Francesca Fialdini sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, verrà dedicato uno spazio anche al noto programma di Rai 1 nel corso di ogni puntata.

Quando e dove vederli

Domenica In e Da noi… a ruota libera ripartiranno oggi, domenica 21 settembre, rispettivamente alle ore 14 e alle ore 17.20 su Rai 1. Le puntate saranno poi disponibili sia in diretta streaming che on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

