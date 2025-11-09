Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Gianluca Gazzoli ‘svela’ Sanremo Giovani, Lino Guanciale rilancia Il Commissario Ricciardi Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 9 novembre, dei programmi in onda su Rai 1. Nello studio di Venier anche Tognazzi, Fialdini con Colombari e Favilla.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Anche questa domenica, 9 novembre 2025, Rai 1 proporrà ai suoi milioni di telespettatori i consueti appuntamenti che, ormai, sono diventati imperdibili per le famiglie. Alle 14:00 inizierà Domenica In, dove Mara Venier accoglierà i telespettatori con interviste esclusive, momenti di attualità e spazi dedicati al sorriso e al buonumore. A seguire, alle 17:00, arriva Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini, pronta a dialogare con numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, che condivideranno esperienze, emozioni e curiosità. Tra gli ospiti di oggi, vedremo: Tommaso Cerno, Ricky Tognazzi, Claudia Pandolfi e tanti altri.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 9 novembre 2025

Siete pronti per un pomeriggio all’insegna di storie, intrattenimento e molto altro? Bene, allora sintonizzatevi su Rai 1 e non perdete questi due appuntamenti. Si parte alle ore 14:00 con Domenica In, condotto dall’inimitabile Mara Venier, la quale darà il benvenuto nel suo studio a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. La puntata comincerà con Gianluca Gazzoli, che fornirà delle succose anticipazioni su Sanremo Giovani, il programma che condurrà dall’11 novembre su Rai 2. Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno invece il film Una Famiglia Sottosopra di Alessandro Genovesi. Per quanto riguarda l’attualità, ci sarà un dibattito tra Mara Venier, Tommaso Cerno e gli ospiti Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica, collegato da Milano, per commentare la "notizia della settimana".

Massimo Gramellini parlerà del suo nuovo libro L’Amore Non Ha Un Perché, L’Amore è Il Perché, riflettendo sul tema dei sentimenti. Sul fronte musicale, Andrea Sannino proporrà A Signora, dallo spettacolo Semplicemente Andrè, in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 21 novembre, mentre Matteo Bocelli presenterà il singolo Più Veloce Della Luce. Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Mina, simbolo della musica italiana.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

A seguire, alle 17.00, spazio a Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera. Tra gli ospiti della puntata, Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, i quali tornano protagonisti di Un Professore 3 su Rai 1 dal 20 novembre. Spazio anche a Ballando Con Le Stelle con Martina Colombari e Luca Favilla. Manuel, affidato a una coppia siciliana alla nascita, lascia la carriera all’estero per tornare vicino ai genitori adottivi anziani. Infine, Lino Guanciale anticipa l’inizio della terza stagione de Il Commissario Ricciardi dal 10 novembre, ispirato ai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 1 per seguire Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera. Il primo vi attende alle 14:00, il secondo alle 17:00. Potrete seguire i due programmi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

