Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella Bella Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 8 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospita cantanti e attori, ma non manca una pagina di grande commozione; dalla Fialdini la mitica Marcella Bella

La domenica pomeriggio di Rai 1 ritrova il suo ritmo abituale dopo la parentesi sanremese. Musica, fiction, cinema e storie personali animano il lungo pomeriggio della rete ammiraglia con due programmi ormai simbolo del weekend televisivo: Domenica In, condottodall’instancabile Mara Venier, e Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini.

Le puntate dell’8 marzo ci parlano di spettacolo ma anche di attualità: dagli artisti appena usciti dal Festival ai protagonisti della nuova stagione della fiction Rai, fino a testimonianze più intime e momenti di intrattenimento.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 8 marzo 2026

Dalle 14.00, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglie alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Tra questi Elettra Lamborghini, vera star mediatica di Sanremo che ha tenuto banco per tutta la settimana sanremese con siparietti diventati virali (come quello dei festini bilaterali) e la sua simpatia. Dopo la partecipazione al Festival con il brano Voilà, Elettra continua a consolidare la sua presenza televisiva. L’ereditiera più pop d’Italia ha recentemente debuttato anche come conduttrice su Rai 2 con il programma Boss in incognito, dimostrando una certa versatilità, e inoltre parteciperà allo show Canzonissima di Milly Carlucci in arrivo su Rai 1.

Vediamo in scena anche Francesco Renga, artista molto legato alla storia del Festival. La sua carriera sanremese ha avuto il momento più alto nel 2005 con la vittoria ottenuta grazie alla canzone Angelo, uno dei brani più intensi della sua produzione. Oggi torna a raccontarsi dopo l’esperienza all’Ariston con Il meglio di me.

La puntata offre ampio spazio anche alla fiction con la presenza di Alessandro Gassmann, protagonista della nuova serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Nella storia, l’attore interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, personaggio complesso che vive il lavoro come una missione personale. Casi giudiziari, incertezze private e una passione per la boxe, per un uomo diviso tra razionalità ed empatia

Sempre dal mondo della serialità arriva Vanessa Scalera, volto amatissimo della fiction italiana grazie al personaggio di Imma Tataranni nella serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L’attrice parlerà della nuova stagione, annunciando però anche una decisione significativa: questa sarà l’ultima volta in cui vestirà i panni della magistrata lucana che ha conquistato il pubblico con il suo carattere schietto e anticonformista.

Il cinema entra in scena con Rocco Papaleo, che torna dietro la macchina da presa con il film Il bene comune. La pellicola racconta un viaggio insolito: una guida turistica e un’attrice in cerca di riscatto accompagnano quattro detenute lungo il massiccio del Pollino, alla ricerca del leggendario Pino Loricato, simbolo di resistenza e longevità.

Dal fenomeno televisivo Mare Fuori arriverà poi Vincenzo Ferrera, interprete del comandante Beppe. L’attore racconta i retroscena della nuova stagione della serie, che continua a conquistare soprattutto il pubblico più giovane, prima con il debutto su RaiPlay e poi con la messa in onda su Rai 2.

Come spesso accade nel programma, presente anche un momento dedicato alla cronaca e alla memoria. Mara Venier ospita la testimonianza di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, scomparso a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore. Una storia che ha commosso l’Italia e che riporta l’attenzione sul valore della solidarietà e della donazione di organi.

Lo spazio dedicato all’attualità vede invece il confronto con Tommaso Cerno e Salvo Sottile, conduttore del programma FarWest. A chiudere il pomeriggio in leggerezza ritroviamo Enzo Miccio, con la sua analisi dei look dell’ultimo Festival, e Teo Mammucari con il gioco telefonico La cassaforte.

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Dalle 17.20 il testimone passa a Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, programma che da anni punta sulle storie personali e sui percorsi artistici degli ospiti.

Tra i protagonisti della puntata c’è Marcella Bella, una voce mitica della nostra musica. La cantante ripercorre oltre cinquant’anni di carriera, dagli esordi segnati dal successo di Montagne verdi fino alla recente partecipazione al Festival con Pelle diamante, brano che ha trovato una seconda vita tra le nuove generazioni.

Spazio anche a Fabrizio Biggio, oggi impegnato ogni giorno su Rai Radio2 accanto a Fiorello nel programma La Pennicanza. Biggio racconta inoltre il nuovo progetto televisivo in arrivo su Rai 1: la serie Le libere donne, in cui recita insieme a Lino Guanciale. La fiction rievoca la figura dello psichiatra e scrittore Mario Tobino e si ambienta negli anni Quaranta nel reparto femminile dell’ospedale psichiatrico di Maggiano, vicino a Lucca.

La seconda parte del programma si apre alla comicità con due artisti amatissimi dal pubblico: Francesco Cicchella e Angelo Pintus. Entrambi sono attualmente in tournée con nuovi spettacoli teatrali. Cicchella porta in scena Tante belle cose, uno show costruito tra imitazioni, musica e ironia sul passare del tempo; Pintus invece gira l’Italia con Nabana, spettacolo rapido e pieno di improvvisazioni che osserva con sarcasmo le piccole contraddizioni della vita quotidiana.

Dove vedere i programmi

Domenica In va in onda domenica 8 marzo dalle 14.00 su Rai 1, seguita alle 17.20 da Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

