Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Rocio Munoz Morales senza filtri su Raoul Bova e Iannone, Fialdini con Spollon Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 8 febbraio, dei talk di Rai 1. Dalla Venier previsto uno speciale Sanremo, ormai sempre più vicino; Fialdini attende Pierpaolo Spollon

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È naturale avere voglia di rilassarsi la domenica pomeriggio, così da mettere da parte i pensieri della settimana e prepararsi in vista della settimana successiva, farlo davanti alla Tv può essere ancora più piacevole se si ha la possibilità di guardare qualcosa che si reputa interessante. Rai 1 punta da tempo sue due colonne del suo palinsesto, "Domenica In" condotto da Mara Venier e "Da Noi a Ruota Libera" con Francesca Fialdini al timone, ancora più amata dal pubblico dopo l’esperienza da concorrente a "Ballando con le stelle".

Entrambi i programmi hanno predisposto un menu adatto a tutta la famiglia, tra momenti seri e altri più divertenti, non ci sarà certamente modo di restare delusi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 8 febbraio 2026

L’appuntamento con Mara Venier e la sua squadra, composta da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari, è fissato come di consueto per le ore 14, con un menu che cercherà di coniugare intrattenimento ad approfondimenti a cura del giornalista.

Uno spazio ad hoc sarà dedicato alla musica e al Festival di Sanremo targato Carlo Conti, ormai sempre più vicino, al via dal 24 febbraio con un cast variegato anche per quanto riguarda i personaggi che affiancheranno il presentatore toscano, che sta facendo discutere. Interverranno Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale, Valerio Scanu, che avranno il compito di interpretare alcuni dei brani che hanno fatto la storia della kermesse canora che è sempre piacevole ascoltare.

Uno degli ospiti più attesi sarà certamente Rocio Munoz Morales, reduce da un momento particolare nella sua vita privata, culminato con la tormentata separazione da Raoul Bova, da cui ha avuto due figlie. Negli ultimi mesi l’attrice spagnola aveva preferito restare in silenzio ed evitare di alimentare polemiche, pensando in questo modo di tutelare le sue bambine, ma ci ha tenuto recentemente a precisare che la loro coppia non fosse aperta, nonostante ci sia chi ha sostenuto questa tesi. Recentemente si è parlato di lei pensando potesse avere iniziato una relazione con Stefano De Martino (è stata vista uscire da casa sua, poi smentita dalla diretta interessata), e con Andrea Iannone, che si è da poco lasciato con Elodie e che a quanto pare è riuscito a conquistare il cuore della belle attrice spagnola. "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga – ha detto Rocio, riferendosi al pilota – Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo". Chissà che questa non possa essere l’occasione per l’annuncio ufficiale del nuovo amore di Rocio, o magari per qualche rivelazione sulla rottura sofferta con l’ex Raoul Bova.

In studio sono inoltre attesi Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, che presenteranno il film "Lavoreremo da grandi". Previsto inoltre un collegamento con Mika, che si troverà a Rouen, in Francia, da cui annuncerà le date del suo prossimo tour europeo. I Tiromancino, invece, ci faranno ascoltare "Gennaio 2016", il singolo che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato "Quando meno me lo aspetto".

L’angolo dedicato all’attualità sarà invece curato da Mara Venier e Tommaso Cerno, pronti a commentare alcuni dei fatti avvenuti negli ultimi giorni con Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento. Teo Mammucari farà divertire il pubblico con il gioco "La cassaforte di Domenica In". mentre Enzo Miccio ci farà fare un salto nel passato raccontandoci una storia d’amore che ha fatto sognare tutti, quella di Grace Kelly e del Principe Ranieri di Monaco.

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Al termine di "Domenica In", a partire dalle 17.20 Mara Venier passerà la linea a Francesca Fialdini, al timone di una nuova puntata di "Da Noi a Ruota Libera", con un menu davvero interessante.

Tra gli ospiti di questo appuntamento ci sarà l’attore Pierpaolo Spollon, uno dei volti delle fiction Rai più amate, che a breve vedremo nella nuova stagione di "DOC – Nelle tue mani", ma che è attualmente protagonista anche a teatro nello spettacolo "La paternità spiegata male". L’artista veneto ne approfitterà per fare un punto sulla sua carriera, con un accenno anche alla sua vita privata, che lui ha sempre custodito con cura, non a caso ha rivelato solo recentemente di avere due figli.

La conduttrice incontrerà poi Donatella Rettore, che interpreterà il suo ultimo singolo "Malamocco", inserito nell’album da poco uscito "Antidiva Putiferio". Da non perdere inoltre l’incontro con Alessia Vessicchio, figlia dell’amatissimo maestro Peppe, scomparso da pochi mesi. La donna, che era la sua figlia adottiva, era legatissima a lui, presenterà il suo romanzo "Fino a te", da poco pubblicato, oltre a parlare del grande rapporto che aveva con lui.

Prevista inoltre una special guest, uno dei personaggi più amati della tv, da grandi e piccoli: Topo Gigio.

Potrebbe interessarti anche