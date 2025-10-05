Domenica In e Da noi a ruota libera, Mara Venier con Mammucari dopo la polemica (e poi vola da Fazio), Fialdini con Pernice Oggi su Rai1 Mara Venier e Francesca Fialdini tornano in onda con con Domenica In e Da noi a ruota libera. Scoori le anticipazioni e gli ospiti delle puntate del 5 ottobre 2025

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Oggi, domenica 5 ottobre, torna il classico pomeriggio di Rai 1 che da anni accompagna gli italiani tra chiacchiere, musica e momenti di riflessione. Due programmi diventati ormai un punto fermo della domenica: Domenica In con Mara Venier e, a seguire, Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini.

Anticipazioni Domenica In (5 ottobre 2025): gli ospiti di Mara Venier

La puntata di oggi di Domenica In, in onda domenica 5 ottobre, si annuncia ricca e variegata, tra grandi ospiti, musica e riflessioni sull’attualità. Mara Venier, reduce dalla battuta d’arresto della scorsa settimana contro Amici di Maria De Filippi (13,6% di share contro il 23% dei rivali), aprirà la puntata con l’intervista a cuore aperto di Corinne Cléry, che ripercorrerà la sua carriera e parlerà del rapporto con il figlio Alexandre. Il tema dei legami familiari sarà approfondito anche insieme a Luca Barbareschi, alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi e a Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, in un talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La musica sarà protagonista con Kekko Silvestre, leader dei Modà, che si racconterà e regalerà un medley dei successi della band, mentre Rosa Chemical si esibirà dal vivo con il brano sanremese Made in Italy e parteciperà al dibattito su Ballando con le Stelle, insieme a Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci, tutti pronti a commentare a caldo i fatti avvenuti nel corso della diretta di ieri sera (QUI le pagelle della seconda puntata).

Non mancheranno momenti di approfondimento culturale con Aldo Cazzullo, che presenterà il libro Francesco – Il primo italiano e offrirà riflessioni sul ritorno della festa nazionale di San Francesco d’Assisi a partire dal 2026. L’ironia sarà affidata a Teo Mammucari, con il suo gioco telefonico, che tutti guarderanno con un pizzico d’attenzione in più dopo le scintille della scorsa settimana, quando Teo ha ironizzato in maniera un po’ piccato sullo spazio esiguo concessogli da Mara Venier. Enzo Miccio, infine, dedicherà uno spazio al glamour e allo stile della principessa Kate Middleton. Ricordiamo anche che quest’oggi Mara Venier, dopo Domenica In, farà armi e bagagli per trasferirsi nello studio di Fabio Fazio, perché sarà una delle ospiti della prima puntata stagionale di Che tempo che fa.

Anticipazioni Da noi… a ruota libera (oggi 5 ottobre 2025): gli ospiti di Francesca Fialdini

Alle 17.20 toccherà a Francesca Fialdini aprire il suo salotto con una nuova puntata di Da Noi a Ruota libera che mescola leggerezza e storie forti. Ospite d’apertura sarà Maurizio Battista, che porterà in studio la sua comicità pungente e il racconto del nuovo spettacolo "Uno… Nessuno… Centomila". Tra una battuta e un ricordo personale, ci sarà spazio per guardare anche all’uomo dietro il comico, che negli anni ha saputo conquistare il pubblico con la sua ironia a volte amara ma sempre diretta.

Poi entrerà Lucia Mascino, protagonista della fiction La ricetta della felicità. L’attrice, che in questi anni ha dimostrato grande versatilità tra cinema e tv, parlerà del suo personaggio e delle sfide che l’hanno accompagnata nel percorso artistico, sempre caratterizzato da una recitazione intensa e riconoscibile.

Uno dei momenti più particolari sarà l’intervento di Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino che ha fondato il Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano. Un religioso che da anni porta avanti l’idea del silenzio come via per riscoprire sé stessi. In un pomeriggio televisivo spesso dominato dalle chiacchiere, la sua presenza promette di lasciare un segno diverso.

Ci sarà anche la storia di Vitantonio Lombardo, chef stellato di Matera, che racconterà il percorso di rinascita personale dopo anni in cui il lavoro lo aveva spinto a trascurare sé stesso fino ad arrivare a pesare quasi due quintali. Una testimonianza forte, che mostra quanto il cambiamento e la cura di sé possano diventare occasione di riscatto.

Non mancherà infine Francesco Gagliano, conosciuto come "Il principe astrologo", che condividerà la sua passione per le stelle e le sue previsioni. E, per chiudere, spazio anche a Giovanni Pernice, ballerino amatissimo e presenza fissa accanto alla conduttrice nella sua avventura a Ballando con le stelle. Un incrocio tra i due programmi di Rai 1 che aggiunge leggerezza e complicità al pomeriggio.

Quando e dove vederli

Appuntamento come sempre dalle 14.00 con Domenica In e, a seguire, alle 17.20 con Da noi… a ruota libera su Rai 1. Entrambe le trasmissioni saranno poi disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. Un pomeriggio televisivo che, pur cambiando di anno in anno ospiti e storie, resta fedele alla sua formula vincente: quella di tenere compagnia al pubblico con emozioni, risate e racconti autentici.

Potrebbe interessarti anche