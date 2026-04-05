Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier e la Pasqua con l'amato attore, Fialdini con Giusy Buscemi Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 5 aprile, dei talk di Rai 1. Dalla Venier anche Massimiliano Gallo; Fialdini in compagnia di Pif e Giusy Buscemi

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Anche nel giorno di Pasqua, il 5 aprile 2026, Rai 1 non abbandona i suoi cavalli di razza domenicali, e imbastisce un nuovo pomeriggio che – tra leggerezza e profondità – si affida a due volti familiari al grande pubblico: Mara Venier e Francesca Fialdini. Da una parte il racconto corale, con spettacolo e attualità, di Domenica In; dall’altra un tono più raccolto e riflessivo con Da noi… a ruota libera.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 5 aprile 2026

Dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi, Mara Venier orchestra un salotto televisivo che accoglie un protagonista della nostrana comicità: Claudio Bisio. Storico conduttore di Zelig, e attore in tanti divertenti film, oggi ci parla dei retroscena di Uno sbirro in Appennino, nuova fiction in arrivo su Rai 1 giovedì 9 aprile. Oltre a lui ritroviamo anche Chiara Celotto, per un progetto che porta sullo schermo un’ambientazione insolita e suggestiva, lontana dai contesti urbani più frequentati.

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Si parla poi di cinema con Massimiliano Gallo, che raccontano La salita, esordio alla regia dello stesso Gallo. Un’opera che affonda le radici in una storia reale legata a Eduardo De Filippo e alla sua esperienza teatrale nel carcere di Nisida. A impreziosire il momento, la musica di Enzo Avitabile, chiamato a dare voce alla colonna sonora. In studio anche Shalana Santana, moglie di Gallo.

Il pomeriggio di Rai 1 accoglie poi l’attrice Agostina Belli, che ripercorre il suo percorso di cinema e vita privata, mentre Franco Nero condivide l’emozione per il riconoscimento ricevuto sulla Hollywood Walk of Fame, simbolo di una carriera internazionale che attraversa generazioni (dal mitico Django in poi).

La musica si affaccia in studio con Rosario Miraggio, cantante neomelodico che presenta il nuovo brano Va’, mentre l’attualità incontra il significato della Pasqua grazie al confronto con Don Davide Banzato.

Presente, come d’abitudine, il consueto sguardo alla storia della televisione: con Pino Strabioli prosegue il viaggio nei cinquant’anni di "Domenica In", tra aneddoti e ricordi. A chiudere il cerchio, il momento di gioco affidato a Teo Mammucari, con la sua "cassaforte", ormai rituale per il pubblico da casa.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dalle 17.20 il testimone passa a Francesca Fialdini, che narra percorsi di vita, professionali e personali, con un approccio più intimo. Ad aprire la puntata è Maurizio Battista, che presenta il suo Tour 2026, monologo ironico e di osservazione sociale, con quella capacità tutta sua di trasformare il quotidiano in racconto.

Segue Alessio Boni, impegnato sul grande schermo con Don Chisciotte, rilettura del capolavoro di Miguel de Cervantes. L’intervista diventa occasione per riflettere su un personaggio simbolo dell’idealismo e sul percorso artistico di uno degli interpreti più intensi del panorama italiano.

La giornata si chiude con Pif e Giusy Buscemi, protagonisti di …che Dio perdona a tutti, commedia che intreccia amore e fede. Al centro, una storia sentimentale che si trasforma in un viaggio interiore, tra dubbi e convinzioni, in cui anche la spiritualità diventa terreno di confronto.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 5 aprile dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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