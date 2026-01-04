Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Raoul Bova si racconta tra pubblico e privato, Enrica Bonaccorti e la sua malattia Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 4 gennaio, dei talk di Rai 1. Da Venier anche Al Bano (con la Lecciso) e Servillo; Fialdini con Orietta Berti

Anno nuovo, ma vecchie care abitudini per il pubblico di Rai 1: la domenica pomeriggio riparte con i due abituali talk, all’insegna delle grandi storie e dei volti familiari che accompagnano da anni i telespettatori. Racconti personali, musica, cinema e attualità: il 4 gennaio segna il ritorno di Domenica In e di Da noi… a ruota libera, due appuntamenti che non tradiscono le abituali ricette, fatte di intrattenimento e riflessione, ciascuna con una propria identità ben riconoscibile.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 4 gennaio 2026

Il pomeridiano domenicale di Rai 1 ha inizio allo scoccare delle 14.00 quando, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier torna al centro del pomeriggio a pochi giorni dall’intervento ospedaliero che ha fatto preoccupare molti affezionati spettatori.

Attesissimo Raoul Bova, che innanzitutto racconta le novità della quindicesima stagione di Don Matteo, una delle fiction più amate di Rai 1, in arrivo dall’8 gennaio con episodi inediti. Possibili le parentesi personali, campo che ha visto il celebre attore protagonista di un lungo e chiacchieratissimo 2025. Spazio poi a un’intervista dal tono ancora più intimo con Enrica Bonaccorti, che ripercorre una lunga carriera televisiva senza sottrarsi al racconto della sua recente battaglia personale contro la malattia, affrontata con lucidità e forza.

La musica trova il suo momento centrale con Al Bano di passaggio da una tournée europea, che riporta in studio alcune delle canzoni simbolo del suo repertorio; ma non è tutto, perchè accanto a lui ritroviamo in studio Loredana Lecciso, presenza discreta ma costante nella sua vita privata e familiare.

Grande cinema d’autore con Toni Servillo, protagonista del film La grazia di Paolo Sorrentino, in uscita nelle sale a metà gennaio, che è valso all’attore la Coppa Volpi come miglior interpretazione maschile all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Sul fronte dell’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno approfondiscono la tragedia avvenuta nella discoteca di Crans-Montana, un tema delicato affrontato con il contributo di ospiti e opinionisti. A stemperare il clima intervengono i momenti di gioco e coinvolgimento targati Teo Mammucari, mentre Enzo Miccio rende omaggio a un’icona senza tempo del cinema recentemente scomparsa: Brigitte Bardot, celebrandone stile e influenza culturale.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Alle 17.20, il pomeriggio prosegue con Da noi… a ruota libera, che inaugura il 2026 insieme alla padrona di casa Francesca Fialdini e alla graditissima ospite Orietta Berti, protagonista di una carriera che attraversa oltre sei decenni e che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi, conquistando anche il pubblico più giovane. Secondo ospite del talk è Maurizio Casagrande, volto ormai storico del teatro e del cinema, forte di una lunga esperienza che tramanda la migliore tradizione del palcoscenico partenopeo. Spazio, poi, alla parola e al pensiero con Barbara Alberti, intellettuale fuori dagli schemi, e alla comicità graffiante di Barbara Foria, che osserva l’attualità con sarcasmo e intelligenza. La puntata accoglie gli attori Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, protagonisti del film tv Tempi supplementari, in onda su Rai 1 il 7 gennaio, che racconta di seconde possibilità e rapporti familiari messi alla prova, concludendo la nuova trilogia del ciclo di Purchè finisca bene.

Il racconto si sposta poi su un piano più intimo con ospiti meno noti. Nello specifico, la Fialdini incontra Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino e figura molto seguita anche fuori dai circuiti religiosi tradizionali, che presenta il suo libro La fattoria di Gesù. A chiudere il pomeriggio è la storia del piccolo Daniele Scardini, vittima di bullismo per il suo aspetto: una testimonianza che riporta al centro il tema dell’accettazione e della diversità, tema tristemente salito alla ribalta nel 2025 (in particolar modo per la drammatica vicenda di Paolo Mendico).

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

I due appuntamenti televisivi vanno in onda domenica 4 gennaio su Rai 1: Domenica In ha inizio alle 14.00, mentre Da noi… a ruota libera segue alle 17.20. Entrambi i programmi sono trasmessi in diretta televisiva e sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere le puntate on demand. Un doppio appuntamento che garantisce al pubblico della rete due certezze del weekend televisivo.

