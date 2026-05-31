Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier chiude con la mamma della famiglia nel bosco. E c'è il giallo Teo Mammucari Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 31 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Catherine Louise Birmingham e Brignano; Fialdini con Pamela Prati

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Mara Venier sarà la Signora deIla domenica anche la prossima stagione? A quanto pare la risposta sarà affermativa ma intanto, in attesa di conferme, il pomeriggio di Rai 1 saluta una stagione particolarmente significativa. Oggi, domenica 31 maggio, arriva infatti l’ultima puntata della cinquantesima edizione di Domenica In e un nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera, i due programmi che accompagnano tradizionalmente il pubblico della rete ammiraglia tra spettacolo, musica, attualità e racconti personali. La Venier chiude un’annata importante dello storico contenitore domenicale, mentre la Fialdini continua a dare spazio a storie di vita e percorsi professionali molto diversi tra loro.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 1° giugno 2026

Dalle 14.00, Mara Venier apre l’ultima puntata stagionale con una delle interviste più attese delle ultime settimane. In studio giunge Catherine Louise Birmingham, diventata nota al grande pubblico come la mamma della cosiddetta – e chiacchieratissima – famiglia nel bosco, vicenda che ha generato un grande dibattito mediatico e sociale. L’occasione è la pubblicazione del libro autobiografico La mia verità, disponibile dal 2 giugno, nel quale racconta la scelta di vivere lontano dai modelli tradizionali della società contemporanea, il rapporto con la natura, l’educazione dei figli e la battaglia affrontata dopo l’intervento dei servizi sociali. Una testimonianza destinata a far discutere, che tocca temi come la libertà individuale, il concetto di normalità e il diritto di scegliere percorsi di vita alternativi.

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Il clima si alleggerisce poi con la presenza di Enrico Brignano. Attore, regista e tra i comici più popolari della scena italiana, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, dagli esordi fino ai recenti successi televisivi, compresa l’esperienza a Dalla strada al palco, accanto a, tra gli altri, Carlo Conti e la stessa Veniere. Sono d’obbligo aneddoti personali e alcuni momenti di comicità che hanno reso celebre l’attore, senza dimenticare gli spettacoli teatrali che hanno conquistato migliaia di spettatori, come I 7 re di Roma e Bello di mamma!.

La musica occupa una parte centrale della puntata. Tra gli ospiti c’è Samurai Jay, una delle sorprese più interessanti della stagione musicale, che presenta il nuovo singolo Flamenco paranoia. L’artista si è imposto all’attenzione del grande pubblico grazie a Ossessione, brano presentato al Festival di Sanremo e diventato uno dei tormentoni degli ultimi mesi.

Spazio anche a Mietta, che torna in televisione per raccontare il nuovo progetto discografico Per avere me e interpretare Mille bugie, una delle canzoni contenute nell’album appena pubblicato. A portare in studio l’atmosfera della tradizione partenopea sarà invece Gianluigi Lembo, nome storico della Taverna Anema e Core di Capri e ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Il cantante proporrà un medley di classici che hanno accompagnato generazioni di appassionati.

Domenica In propone inoltre la consueta finestra dedicata all’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno impegnati a commentare gli argomenti che hanno segnato la settimana insieme agli ospiti presenti in studio. Nel finale, la trasmissione si fa festa per celebrare la conclusione della cinquantesima edizione. Oltre alla Venier,ci saranno Enzo Miccio, Pino Strabioli e lo stesso Cerno, protagonisti di una stagione pienissima di immagini, ricordi e momenti emozionanti. Nell’ultima puntata stagionale, però, potrebbe esserci un grande assente. Stando alle indiscrezioni filtrate ieri, infatti, Teo Mammucari non ci sarà nemmeno oggi dopo l’assenza della scorsa settimana.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Al termine di Domenica In, dalle 17.20 Francesca Fialdini accoglie nel suo studio personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e della società civile, mantenendo al centro del racconto le esperienze umane dei suoi ospiti.

Una delle protagoniste della puntata è Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante che ha attraversato oltre quattro decenni di televisione italiana. Dai successi con il Bagaglino alle grandi produzioni del piccolo schermo, la sua carriera è stata segnata da momenti di grande popolarità e da dibattute vicende che l’hanno riportata spesso sotto i riflettori dell’attualità televisiva.

Francesca Fialdini incontra poi Maria Giovanna Elmi, nome storico della Rai. Per molti telespettatori resterà sempre la celebre Signorina Buonasera, figura che ha accompagnato il pubblico per anni con eleganza e professionalità. Ha legato il proprio nome a programmi di grande successo (compreso il Festival di Sanremo).

Nel corso della puntata intervengono inoltre Lorella Boccia e Fabio Gallo, protagonisti dal prossimo 6 giugno – insieme a Giulia Bonaudi – di UnoMattina Weekly, programma destinato ad accompagnare l’estate di Rai 1 parlando di attualità, itinerari, musica e valorizzazione del territorio.

Spazio – sul finire – a una storia di coraggio e rinascita. Manuel Lombardi racconta il percorso che lo ha portato a cambiare radicalmente vita dopo la scomparsa del fratello Fabio. L’imprenditore campano ha scelto di riscoprire le proprie radici agricole e di dedicarsi alla produzione di un formaggio rarissimo: un esempio straordinario e prezioso.

Domenica In: dove vederlo in tv e in streaming

L’ultima puntata stagionale di Domenica In va in onda oggi, domenica 1° giugno, a partire dalle 14.00 – e fino alle 17.10 – su Rai 1. Dalle 17.20 va invece in onda la nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. I programmi sono disponibili per la visione anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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