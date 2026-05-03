Domenica In: da Mara Venier l'Al Bano più intimo e la Littizzetto (strappata a Fazio) Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 3 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita nel suo studio Al Bano e Serena Brancale; in collegamento: la Littizzetto

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I racconti personali, la musica dal vivo e approfondimenti sull’attualità: anche oggi, 3 maggio, Domenica In va in onda su Rai 1 con una puntata molto ricca, condotta avviamente dall’irriducibile Mara Venier. Lo spirito del contenitore domenicale più amato è quello consueto. A seguire, Francesca Fialdini conduce una nuova puntata di Da noi… a ruota libera.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 3 maggio 2026

Ospite centrale della nuova puntata di Domenica In è Al Bano Carrisi, protagonista di un’ampia intervista che ripercorre le tappe di una carriera internazionale lunga decenni. I ricordi personali e i momenti più intimi sono d’obbligo: l’artista si racconta anche attraverso la musica, regalando al pubblico alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato, per l’occasione, al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Ritroviamo, ovviamente, anche riferimenti alla sua vita privata, tra passato e presente (da Romina Power a Loredana Lecciso), in un dialogo carico di emozione

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In collegamento da Milano interviene Luciana Littizzetto, che presenta il suo primo romanzo, Il tempo del la la la. Con il suo approccio ironico e diretto, l’attrice e comica – impegnata questa sera anche con la nuova puntata di Che tempo che fa, accanto a Fabio Fazio – racconta una storia che parla di amicizia, seconde possibilità e della capacità di lasciarsi sorprendere dalla vita anche quando tutto sembra già scritto. Un racconto leggero solo in apparenza, che nasconde riflessioni più profonde sul tempo e sui cambiamenti.

La musica è oggi protagonista con Serena Brancale, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, che propone una versione intima e raccolta di Qui con me, eseguita in una dimensione piano e voce. Il brano è carico di significato personale, diventa un momento di forte intensità emotiva, legato a un vissuto che l’artista condivide con il pubblico: si parla, come parte degli ascoltatori sapranno, della madra scomparsa della cantautrice.

E, ancora, spazio anche alle nuove generazioni con Nicolò Filippucci, vincitore tra le Nuove Proposte di Sanremo con il brano Laguna, che presenta il suo nuovo singolo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore. Un’occasione per raccontarsi e confermare un percorso artistico appena iniziato (dal talent Amici di Maria De Filippi al palco dell’Ariston) ma già promettente.

Il teatro trova il suo spazio con Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli, protagonisti dello spettacolo Tu vuo’ fa’ l’Americano. Il progetto è in scena al Teatro Olimpico di Roma, e ripercorre la storia dell’emigrazione italiana, con tanto di sogni e sacrifici, facendo del racconto un viaggio tra musica e memoria, che vuole restituire il senso di un’epoca e delle sue aspirazioni.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’attualità, assistiamo a un approfondimento sul Caso Garlasco. In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, intervengono Salvo Sottile, Virman Cusenza e l’avvocato Antonio De Rensis, per analizzare gli ultimi sviluppi investigativi e i nuovi elementi emersi. Come si è arrivati a considerare Andrea Sempio colpevole? Questo e tanti altri punti di domanda saranno, anche nei prossimi giorni, centrali nel dibattito pubblico.

A completare il pomeriggio, Enzo Miccio ripercorre i cambiamenti della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari porta leggerezza e coinvolgimento con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, creando in tal modo un filo diretto con i telespettatori.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Gli ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini non sono stati annunciati.

Domenica In: dove vederlo in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 3 maggio, a partire dalle 14.00 – e fino alle 17.10 – su Rai 1. Dalle 17.20 va invece in onda la nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. I programmi sono disponibili per la visione anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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