Domenica In e Da Noi a ruota libera: da Venier il toccante ricordo del grande artista scomparso, Fialdini con Renga Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 29 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospita ricorda Paoli e accoglie Rupert Everett, Fialdini iccontra Conticini e Renga

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La domenica pomeriggio di Rai 1 propone, come d’abitudine, il consueto doppio appuntamento che abbraccia il pubblico con intrattenimento e racconti di vita. Anche oggi, 29 marzo, Domenica In e Da noi… a ruota libera propongono una scaletta ricca e trasversale, contenente grandi ospiti, musica e momenti più raccolti. Signore della domenica di casa Rai, Mara Venier e Francesca Fialdini sono figure molto care ai telespettatori.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 29 marzo 2026

La nuova puntata di Domenica In si apre, alle 14.00, con un momento carico di significato, un omaggio a Gino Paoli, figura centrale della musica italiana, scomparso il 24 marzo. In studio, accanto a Mara Venier e Tommaso Cerno, ascoltiamo testimonianze e ricordi che restituiscono il ritratto di un artista eccezionale. A dare voce a questo tributo è Malika Ayane, che interpreta Il cielo in una stanza, una delle canzoni più belle del repertorio italiano. Tra i capolavori del cantautore menzioniamo almeno Sapore di sale, Una lunga storia d’amore e Senza fine. In studio intervengono Mario Lavezzi e Ricky Gianco, testimoni diretti di un’epoca irripetibile della canzone d’autore.

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La musica resta protagonista anche con l’arrivo di Ivana Spagna, che ripercorre la propria carriera dagli anni Ottanta a oggi. Tra i suoi successi più noti come Easy Lady, Dance Dance Dance e Gente come noi. L’artista esegue una nuova versione remix di Mamy Blue, proposta in una veste aggiornata.

Spazio poi al cinema con Rupert Everett, che si racconta tra carriera e vita privata e presenta il film Il Vangelo di Giuda, diretto da Giulio Base in uscita il 2 aprile. Un progetto particolare, che rilegge la figura di Giuda attraverso una narrazione alternativa e suggestiva. L’attore britannico è celebre presso ul grande pubblico grazie a titoli come Il matrimonio del mio migliore amico, L’importanza di chiamarsi Ernest e il cult nostrano Dellamorte Dellamore.

Mara Venier incontra poi Serena Grandi, insieme al figlio. Icona del nostro cinema popolare (dalla commedia spensierata al cinema erotico), ripercorre una vita densissima, tra successi cinematografici e vicende personali: un racconto intenso e pieno di aneddoti

A completare il pomeriggio, come da tradizione, gli interventi di Enzo Miccio, che propone un focus su Jacqueline Kennedy e i suoi legami con John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis, e il momento più leggero affidato a Teo Mammucari con La cassaforte di Domenica In.

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Dalle 17.20 il pomeriggio prosegue con Da noi… a ruota libera, dove Francesca Fialdini mantiene al centro le storie e le emozioni.

Ad aprire la puntata è Paolo Conticini, volto amatissimo della televisione, del cinema e del teatro. L’attore racconta la sua carriera, soffermandosi sull’esperienza teatrale di Tootsie, tratto dal celebre film Tootsie con Dustin Hoffman. Talvolta apprezzata spalla di Christian De Sica, il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo ancora meglio con di Cash or Trash – Chi offre di più?, che lo vede protagonista sul Nove.

Segue uno spazio musicale con Francesco Renga, che ripercorre le tappe principali della sua carriera, dalla vittoria al Festival di Sanremo con Angelo fino ai progetti più recenti, tra cui Il meglio di me, che l’ha riportato sul palco dell’Ariston. Con la bellezza di undici partecipazioni, possiamo definirla una delle voci ricorrenti del Festival della Canzone italiana degli anni Duemila.

A chiudere la puntata è una storia che guarda alla realtà quotidiana: quella di Thomas Tortorici, addestratore cinofilo impegnato nel recupero di cani abbandonati. Un racconto profondo ed empatico, emozionante non soltanto per chi ama gli amici a quattro zampe.

Dove vedere i programmi

Domenica In va in onda domenica 29 marzo dalle 14.00 su Rai 1, seguita alle 17.20 da Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay

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