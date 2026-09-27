Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: Venier parte con Argentero e la voce italiana più amata al mondo, Fialdini ha scoop su Ballando Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 27 settembre, dei talk di Rai 1. Mara Venier inaugura la stagione con Pausini, Bova e Argentero; Fialdini con Milly Carlucci

CONDIVIDI

La nuova stagione pomeridiana della domenica di Rai 1 riparte oggi, domenica 27 settembre, con due appuntamenti ormai consolidati del palinsesto della rete. Alle 14.00 Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, mentre dalle 17.20 è Francesca Fialdini ad accogliere il pubblico con una nuova stagione di Da noi… a ruota libera. Spettacolo, musica, televisione, attualità e racconti personali saranno ancora una volta gli ingredienti dei due programmi.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 27 settembre 2026

La prima puntata della nuova edizione di Domenica In si apre con un’ospite d’eccezione: Laura Pausini, protagonista di un’intervista esclusiva con Mara Venier. Tra le artiste italiane più affermate a livello internazionale, non ha bisogno di presentazioni e giunge in studio dopo la pubblicazione dell’album Io Canto 2, disponibile anche in lingua spagnola. L’artista ci parla dei progetti futuri, compreso il tour mondiale, che farà tappa in Italia a partire dall’1 e 2 ottobre a Mantova; e presenta il nuovo singolo Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, cover del classico di Raf.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF VIP 2026, LA MINESTRA RISCALDATA È SERVITA – VIDEO INTEGRALE



Nel salotto di Mara Venier c’è spazio per la fiction nostrana. Ecco, dunque, Raoul Bova, protagonista della nuova fiction di Rai 1 Tutto l’amore che resta, in partenza il 29 settembre. un istituto che fa dell’inclusione il proprio valore fondamentale. Storia di Stefano Fogli, preside e fondatore del Liceo Helen Keller; e Luca Argentero, che presenta la quarta stagione di DOC, al via da giovedì 1° ottobre. Andrea Fanti torna in reparto, dopo la pausa scelta al termine della terza stagione.

Spazio poi a Myrta Merlino, che racconta il libro La bambina del miracolo, dedicato alla madre scomparsa nel 2017. Con lei ci sarà il compagno Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, cinque volte campione d’Italia con la Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982.

Ospite della puntata anche il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che presenta Quando l’Italia rinacque, volume dedicato a un periodo nel quale il nostro Paese rappresentò una delle principali potenze culturali del mondo e alla traccia lasciata da quella stagione nella storia italiana.

L’attualità è affidata al confronto tra Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e Flaminia Bolzan. Enzo Miccio si occupa invece di moda e tendenze. Torna anche il Pranzo della domenica, con Savino Zaba collegato dalla casa di una famiglia calabrese.

La parte musicale vede protagonista la nuova band del programma, guidata dal nuovo frontman Timothy Cavicchini, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi interpretano la nuova sigla di Domenica In accompagnati dal corpo di ballo.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera

Alle 17.20 la linea passa a Francesca Fialdini, che inaugura l’ottava stagione di Da noi… a ruota libera attraverso tre incontri. Il programma continua a mettere al centro non soltanto i protagonisti dello spettacolo, ma anche persone comuni con esperienze capaci di raccontare cambiamenti, difficoltà e ripartenze.

La prima ospite è Milly Carlucci, che presenta le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza su Rai 1 il 3 ottobre. Durante l’intervista saranno mostrate anche alcune immagini delle prove dei concorrenti, offrendo un’anteprima del programma del sabato sera.

In studio la Fialdini accoglie poi Rita Pavone, protagonista di una lunga carriera tra musica, cinema e televisione. L’artista ripercorrerà anche i momenti più complessi del proprio percorso e parlerà del marito Teddy Reno, che durante l’estate ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Francesca Fialdini raccoglie sul finale la testimonianza di Leonardo Bove, sedicenne milanese sopravvissuto al drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Dopo più di sei mesi di cure, il ragazzo ha lasciato il Niguarda lo scorso luglio e oggi affronta il ritorno alla vita di tutti i giorni. Insieme alla mamma Loretta e al fratello Mattia, racconta il percorso compiuto dopo il rogo e il ritorno a scuola, avvenuto proprio a settembre al liceo Virgilio insieme agli altri ragazzi sopravvissuti.

Domenica In e Da noi… a ruota libera: dove vederli

La prima puntata della nuova stagione di Domenica In va in onda su Rai 1 oggi, domenica 27 settembre, dalle 14.00 su Rai 1. Alle 17.20 è invece il turno di Da noi… a ruota libera. Entrambi gli appuntamenti sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche