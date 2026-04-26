Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Sal Da Vinci da Mara Venier (dopo il capitombolo), Fialdini con Magalli Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 26 aprile, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita i Pooh e altri assi della nostra musica; Fialdini con Magalli

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La domenica pomeriggio di Rai 1 punta da anni su una staffetta ben collaudata: prima il grande contenitore popolare, poi uno spazio più raccolto dove le storie personali prendono il sopravvento. Oggi, 26 aprile 2026, Domenica In e Da noi… a ruota libera accompagnano il pubblico con una scaletta ricca, piena di musica, attualità e racconti più intimi.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 26 aprile 2026

Dalle 14.00, Mara Venier conduce una puntata che ruota attorno alla musica e alla memoria. In apertura arrivano i Pooh, protagonisti di un ampio spazio, colmo di parole e note. Il gruppo – con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli – presenta la raccolta Pooh 60: La nostra storia, un progetto che ripercorre il loro lungo cammino artistico con decine di brani scelti personalmente. Sono d’obbligo alcune esecuzioni dal vivo e un passaggio dedicato al ricordo di Stefano D’Orazio, figura centrale nella storia della band.

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Il programma prosegue con Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026. L’artista ripercorre le tappe di una carriera iniziata giovanissimo piena di teatro, musica e tradizione napoletana, fino al successo più recente. In studio propone Per sempre sì, il brano – già vincitore del Festival – con cui rappresenterà presto l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, offrendo anche dichiarazioni inerenti alle emozioni legate a questa nuova esperienzainternazionale. L’artista napoletano, inoltre, tornerà a Domenica In a distanza di quasi due mesi dal piccolo incidente avuto nella puntata del 1 marzo, quando cadde rovinosamente scendendo dal palcoscenico.

Spazio poi alla mitica Patty Pravo, che torna a raccontarsi tra passato e presente. L’artista presenta Opera, singolo legato al suo ultimo progetto discografico, e ripercorre alcune tappe fondamentali di una carriera lunga sessant’anni, tra cambi di stile e canzoni diventate simbolo della musica italiana.

Musica a parte, a Domenica In trova posto anche l’attualità: Mara Venier si confronta con Giovanna Botteri e Candida Morvillo sui principali temi della settimana. Nel corso della puntata, Enzo Miccio propone invece un ritratto dedicato a Marcello Mastroianni, soffermandosi sui legami sentimentali che hanno segnato la sua vita. Chiude il tradizionale spazio di intrattenimento il gioco telefonico condotto da Teo Mammucari.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Francesca Fialdini punta tutto su dialoghi personali e riflessivi e apre il suo pomeriggio con Giancarlo Magalli, che ripercorre una carriera costruita nel tempo, dagli esordi come autore di programmi di successo fino alla lunga conduzione de I fatti vostri. Aneddoti e retroscena, per il ritratto di un professionista che ha attraversato diverse stagioni della televisione italiana. Attualmente lo vediamo spesso nel pomeriggio di La volta buona con Caterina Balivo.

Segue la cantante Tosca, che presenta in studio Feminae, un album di inediti dedicato all’universo femminile. L’artista racconta il lavoro dietro questo progetto, nato dall’incontro tra culture e linguaggi diversi, e ripercorre alcune collaborazioni che hanno segnato il suo percorso (la ricordiamo con Ron in Vorrei incontrarti fra cent’anni, vincitrice di Sanremo 1996), fino ai riconoscimenti più recenti.

La trasmissione si chiude con Massimo Ghini, da giovedì 30 aprile al cinema con Nel tepore del ballo, diretto da Pupi Avati. L’attore anticipa i temi del film, che segue un conduttore televisivo alle prese con un improvviso crollo finanziario e personale, costretto a rimettere insieme i pezzi della propria vita tornando alle origini e confrontandosi con un amore del passato.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 26 aprile dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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