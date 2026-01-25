Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier tra Sanremo 2026 e le emozioni di Muccino Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 25 gennaio, dei talk di Rai 1. Dalla Venier previsto un omaggio a Valentino; Fialdini con la Radchenko e il marito

Possiamo definire la domenica pomeriggio di Rai 1 un lungo di racconto corale, dove spettacolo, memoria e attualità si abbracciano senza fretta. Anche oggi, 25 gennaio, la rete affida il suo palinsesto a una staffetta ormai consolidata: prima Domenica In, dalle 14.00 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, poi Da noi… a ruota libera, dalle 17.20. Due programmi dove a primeggiare sono le persone, le storie e il tempo dell’ascolto.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 25 gennaio 2026

Mara Venier conduce una puntata che guarda dichiaratamente al passato e al presente dello spettacolo italiano. A meno di un mese dalla 76ª edizione del Festival di Sanremo, il pomeriggio si colora di musica e ricordi con alcuni protagonisti che hanno attraversato epoche diverse della kermesse. Nel salotto domenicale, la Signora della Domenica accoglie: Iva Zanicchi, recordwoman di vittorie sanremesi con tre successi all’attivo; Bobby Solo, uno dei simboli dell’era beat e primo italiano a portare il rock all’Ariston; Maurizio Vandelli, voce storica dell’Equipe 84; i Dik Dik; Mal; e Pierdavide Carone, ponte tra la canzone d’autore contemporanea e la tradizione del Festival. Il talk con la Venier guarda così a Sanremo come specchio di un Paese che cambia, pieno di melodie sempreverdi e ritorni ciclici.

Il cinema entra invece in studio con Gabriele Muccino, accompagnato da un cast corale composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, per presentare Le cose non dette, in uscita il 29 gennaio. Il film racconta una coppia in crisi che sceglie il Marocco come teatro di un viaggio apparentemente liberatorio, destinato invece a far emergere tensioni e segreti. Nel solco tipico del cinema di Muccino, è una vicenda sulle fragilità emotive e sulle parole che, quando non vengono pronunciate, possono diventare detonatori.

Spazio anche alla cultura con Roberta Tagliavini, scrittrice e antiquaria milanese, che presenta La mercante di Brera. Un memoir che contiene formazione personale e passione per l’arte, nato tra botteghe, aste e collezionisti, e che racconta un mondo spesso poco conosciuto dal grande pubblico. Dal 2021 la Tagliavini è anche noto volto televisivo grazie a Cash or Trash – Chi offre di più? su Nove, con Paolo Conticini, dove ha contribuito a rendere popolare il linguaggio dell’antiquariato.

Per l’approfondimento sull’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i principali fatti della settimana insieme a Vladimir Luxuria e all’avvocato Antonio De Rensis, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra analisi e divulgazione. A stemperare i toni arriva il momento del gioco con Teo Mammucari e La cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio dedica un omaggio a Valentino, lo stilista che ha ridefinito l’eleganza italiana nel mondo, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Francesca Fialdini privilegia il racconto intimo e il tempo delle confessioni. In studio accoglie Natasha Stefanenko insieme al marito, l’imprenditore Luca Sabbioni, per ascoltare una storia d’amore che attraversa trent’anni di vita, cambiamenti e crisi. Dopo il battesimo di Natasha in età adulta, la coppia ha scelto di rinnovare le promesse in chiesa, in Brasile, in un piccolo villaggio di pescatori: una cerimonia essenziale, pensata e organizzata dalla figlia Sasha, che segna un nuovo inizio per una storia d’amore davvero speciale.

È poi il momento di Ilenia Pastorelli, attrice romana che vive una fase di particolare fermento creativo. Al cinema è tra i protagonisti della commedia Prendiamoci una pausa, mentre in libreria debutta con il romanzo Non so come è successo, una storia di formazione che guarda all’adolescenza come tempo decisivo. La protagonista è Anita, undicenne alle prese con un’estate che segna il passaggio all’età adulta.

Tra gli ospiti anche Eugenio Mastrandrea, nome noto della fiction italiana, interprete del Capitano Diego Martini in Don Matteo: un personaggio che ha saputo inserirsi con delicatezza in una serie storica.

A chiudere la puntata è la testimonianza di Moira Cucchi, donna che ha conosciuto la violenza all’interno del matrimonio e che oggi racconta il proprio percorso di rinascita. Una storia di dolore, ma soprattutto di ricostruzione e speranza: tra pochi mesi Moira si sposerà di nuovo.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 25 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

