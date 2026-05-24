Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: dalla Venier una leggenda della nostra musica, Delogu dalla Fialdini Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 24 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier accoglie Venditti e la De Rossi, Fialdini con Delogu e Mannoia

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La domenica pomeriggio di Rai 1 propone una lunga carrellata contenente spettacolo, musica, memoria televisiva e racconti personali. Anche oggi, 24 maggio, la rete ammiraglia accompagna il pubblico con due appuntamenti ben consolidati: da una parte l’atmosfera calorosa e popolare di Domenica In, condotto da Mara Venier; dall’altra il tono più intimo e riflessivo di Da noi… a ruota libera, dove Francesca Fialdini invita a confessioni, emozioni e storie di rinascita. Un pomeriggio ricco di ospiti e testimonianze in grado di lasciare il segno.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 24 maggio 2026

A partire dalle 14.00, Mara Venier accoglie nel suo salotto uno dei grandi protagonisti della musica italiana: Antonello Venditti. L’artista romano, autore di canzoni che hanno attraversato oltre cinquant’anni di storia italiana, ripercorre la propria carriera di successi, ricordi e nuovi progetti. Oltre all’intervista, ci sarà spazio per alcune esibizioni dal vivo e per la presentazione del nuovo album insieme al tour estivo Daje! Live Summer 2026. Con quasi quaranta milioni di dischi venduti, Venditti resta una delle figure più rappresentative della scuola cantautorale romana.

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Il pomeriggio prosegue con Barbara De Rossi, attrice di cinema, televisione e teatro. La donna ripercorrerà le tappe più importanti della sua lunga carriera, dagli inizi giovanissima scoperta da Alberto Lattuada fino alla popolarità conquistata negli anni Ottanta con fiction e film di grande successo, tra cui La piovra. Possibili anche i riferimenti anche alla sua vita privata, dalla famiglia al recente matrimonio con Simone Fratini.

Spazio poi alla musica con Rosanna Fratello, protagonista di una carriera che riporta il pubblico agli anni Settanta, periodo in cui divenne celebre grazie a brani entrati nell’immaginario popolare come Sono una donna, non sono una santa. In studio presenterà anche il nuovo singolo Tremenda, uscito proprio in questi giorni.

Tra gli ospiti attesi anche Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli con Anna Mellone. Il cantante, vincitore di due David di Donatello e tra le voci più rappresentative della musica napoletana contemporanea, interpreterà il brano Primmavera, dedicandolo alla moglie.

D’obbligo lo spazio dedicato all’attualità, con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno per commentare i principali fatti della settimana insieme agli ospiti presenti in studio.

Prosegue inoltre il viaggio nella memoria televisiva firmato da Pino Strabioli, che torna a raccontare curiosità e aneddoti legati ai cinquant’anni di Domenica In, storico contenitore della domenica pomeriggio Rai. Occhi puntati anche sul glamour internazionale grazie a Enzo Miccio, chiamato a commentare abiti, stile e tendenze viste sul red carpet della 79ª edizione del Festival di Cannes. A chiudere la puntata torna il momento più leggero e giocoso con Teo Mammucari e il consueto spazio de La cassaforte, che coinvolge il pubblico da casa con telefonate e premi.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

A partire dalle 17.20, entra in scena Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera, programma che mette al centro storie personali, percorsi di cambiamento e testimonianze spesso molto intense.

Tra le ospiti più attese c’è Dalila Di Lazzaro, nome celebre del cinema italiano dagli anni Settanta in avanti. L’attrice si racconterà insieme al compagno Manuel Pia, affrontando anche alcune delle esperienze più dolorose della sua vita: dalla perdita del figlio Christian alla lunga battaglia contro il dolore cronico causato da un grave incidente.

Vediamo poi poi Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, che parlerà anche della nuova commedia cinematografica Innamorarsi e altre pessime idee, in uscita il 28 maggio, dove recita accanto a Lino Guanciale. La Delogu – ricordiamo – è l’ultima vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Spazio poi alla celebre cantante Fiorella Mannoia, pronta a raccontare il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, progetto musicale dedicato alle grandi canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. L’artista parlerà inoltre del suo impegno come testimonial di Amref, organizzazione attiva nel settore sanitario nei Paesi africani.

Si parlerà, in conclusione, di una storia vera di grande impatto umano. Protagonista sarà Cesare Faldini, medico di fama internazionale che da anni dedica parte della propria vita al volontariato negli ospedali dei Paesi più poveri, dove ha operato centinaia di bambini affetti da gravi malformazioni.

Domenica In: dove vederlo in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle 14.00 – e fino alle 17.10 – su Rai 1. Dalle 17.20 va invece in onda la nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. I programmi sono disponibili per la visione anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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