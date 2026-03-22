Domenica In e Da Noi a ruota libera: Mara Venier 'nasconde' gli ospiti, Fialdini con Elenoire Casalegno (dopo Canzonissima) Dopo le tensioni della scorsa settimana con Mammucari, Mara Venier torna in diretta senza anticipazioni ufficiali, mentre Francesca Fialdini accoglie Simona Izzo.

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Nuova domenica, nuovo pomeriggio in compagnia di Mara Venier e Francesca Fialdini. Oggi, 22 marzo 2026, il pomeriggio di Rai 1 propone due nuovi appuntamenti con Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, pronti a intrattenere il pubblico tra ospiti, attualità e momenti di spettacolo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni Domenica In (22 marzo)

Mara Venier torna in diretta dopo la puntata particolarmente movimentata della scorsa settimana. A causare la tensione, il ‘solito’ Teo Mammucari, che aveva interrotto un momento dedicato al saluto del cameraman Marco, prossimo alla pensione, esibendo un cartello ironico con la scritta: "Ci vediamo domenica prossima!". Un intervento che aveva infastidito la conduttrice, portandola a reagire in modo piuttosto deciso in diretta. Mara Venier, vistosamente innervosita, aveva strappato il cartello dalle mani del co-conduttore gelandolo: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può

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La tensione è proseguita anche durante l’intervista al comico Peppe Iodice, presente in studio per presentare il film Mi batte il corazon, quando Mammucari è nuovamente intervenuto con una battuta poco gradita. "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere". Un siparietto ironico che non è piaciuto a Mara e che ha fatto discutere anche dopo la puntata. L’episodio ha fatto molto discutere anche nei giorni successivi. Secondo alcune indiscrezioni, la Venier avrebbe chiesto agli autori di evitare ulteriori incursioni di Mammucari durante le interviste, ponendo condizioni precise in vista del finale di stagione. Intanto, continuano a circolare voci su un possibile addio della conduttrice al programma.

In questo clima, la puntata di oggi dovrebbe andare in onda – almeno per il momento – senza anticipazioni ufficiali: una scelta piuttosto insolita, dato che l’ufficio stampa Rai non ha ancora diffuso ospiti e contenuti della diretta.

Anticipazioni Da noi… a Ruota Libera

Alle 17:20 su Rai 1 torna anche "Da noi… a Ruota Libera", il programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Simona Izzo, tornata protagonista anche nel nuovo "Canzonissima" firmato da Milly Carlucci, show a cui ha preso parte ieri sera anche la stessa Fialdini nel ruolo di esperta del panel. In studio anche Vanessa Scalera, nuovamente nei panni del sostituto procuratore Imma Tataranni nella quinta stagione della serie di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ed Elenoire Casalegno, volto noto della televisione italiana. Spazio infine alla storia di Anna Mineo, 32enne siciliana che, nonostante una grave patologia alla gamba sinistra, coltiva il sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

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