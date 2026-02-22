Domenica In e Da Noi a ruota libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 (senza star), Fialdini con Adriano Pappalardo Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 22 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier ospita Cristiano De Andrè e la madre di una vittima di Crans-Montana; dalla Fialdini domina la musica

Sanremo 2026 è alle porte e, di conseguenza, la domenica pomeriggio di Rai 1 avanza a suon di note e melodie; ma il racconto non si esaurisce qui: spettacolo, memoria e racconto civile, con due programmi che parlano pubblici diversi ma condividono la vocazione di mettere al centro le persone. Oggi, 22 febbraio, vanno in onda Domenica In e Da noi… a ruota libera, condotti rispettivamente da Mara Venier e Francesca Fialdini.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 22 febbraio 2026

Alle 14.00, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier apre un pomeriggio che guarda già al Festival ma senza fermarsi alla superficie.

Il cuore musicale batte forte con Cristiano De André, che torna a interpretare dal vivo le canzoni del padre Fabrizio De André, uno dei massimi cantautori della nostra storia: un grande omaggio e, insieme, un confronto continuo con un’eredità artistica che ha segnato la canzone d’autore italiana. Cristiano annuncerà anche le nuove date del tour De André canta De André – Best Of 2026, mentre la figlia Alice De André presenta in studio il suo spettacolo Alice non canta De André, titolo ironico che rivendica una strada personale, lontana dal confronto inevitabile con un cognome così importante (dal nonno, al padre).

Atmosfere diverse con Giusy Ferreri, che presenta il singolo Musica Classica: un titolo che gioca con le aspettative e che conferma la sua cifra vocale inconfondibile che, partendo da X Factor, ha attraversato il pop e le sonorità più ricercate.

Il pomeriggio prende una piega dolorosa con la testimonianza di Erica Didone, madre di Achille Barosi, tra le vittime del rogo di Crans-Montana nel locale Le Constellation. Un ricordo che riporta al centro il valore della memoria e della responsabilità collettiva.

Spazio anche a Manuel Bortuzzo, che ripercorrerà con Mara Venier il cammino di rinascita iniziato dopo la sparatoria del febbraio 2019 che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. La sua storia ha fatto tappa anche nella casa del Grande Fratello Vip ed è diventata simbolo di sport e di vita.

Il programma prevede anche l’analisi dei fatti della settimana con le giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi, mentre Antonio Caprarica interviene in collegamento. Il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti presenta un numero speciale dedicato ai protagonisti di Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston, Enzo Miccio racconta l’atmosfera della vigilia, con curiosità e retroscena, mentre Teo Mammucari alleggerisce il clima con il gioco telefonico La cassaforte. Allo blocco speciale dedicato a Sanremo non parteciperà Carlo Conti, che ha fatto visita a Mara Venier la scorsa settimana. Questa sera il conduttore del Festival sarà da Fabio Fazio a Che tempo che fa (QUi le anticipazioni complete)

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Dalle 17.20 il testimone passa a Francesca Fialdini, che restituisce ai telespettatori un clima più raccolto, dove le biografie diventano racconto.

Tra gli ospiti di oggi troviamo Adriano Pappalardo, artista dall’energia viscerale, celebre per Ricominciamo e per una carriera piena di eventi trasversali: una sola partecipazione a Sanremo, nel 2004, ma anche altre esperienze extra-musicali (vedi la partecipazione, nel 2003, alla prima edizione de L’isola dei famosi), che hanno contribuito a renderlo celebre anche presso le nuove generazioni.

Ancora musica con Don Backy. Il suo nome è legato a L’immensità, brano diventato un classico senza tempo, e a canzoni scritte per artisti celebri. Figura poliedrica, oggi si racconta attraverso la graphic novel Colpo di genio, dove musica e impegno ambientale si abbracciano.

Cinema e televisione con Dario Aita, protagonista del film evento Franco Battiato – Il lungo viaggio, in onda il 1° marzo su Rai 1. Un tuffo sentito nella poetica di un artista che ha saputo fondere sperimentazione e spiritualità, uno dei giganti della nostra musica.

Sorprende la presenza di Lamberto Boranga, 83 anni e ancora in campo: il portiere più longevo del calcio italiano. Il Festival è poi evocato anche attraverso la memoria enciclopedica di Samuele Parodi, giovane appassionato capace di ricostruire classifiche e curiosità dell’Ariston come un archivio vivente, e con la sensibilità di Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, che nonostante la perdita dell’udito vive la musica attraverso vibrazioni e lingua dei segni.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 22 febbraio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

