Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Mara Venier 'scatena' Marcella Bella dopo Ballando, Fialdini lancia Claudio Gioè Ecco anticipazioni e ospiti delle puntate in onda oggi - 19 ottobre 2025 su Rai 1. Nello studio di Venier anche Enzo Iacchetti ed Edoardo Leo. Fialdini con Claudio Elisa Isoardi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Anche oggi, domenica 19 ottobre 2025, Rai 1 propone i tradizionali appuntamenti del weekend che continuano a conquistare il pubblico italiano. Si comincia alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier intratterrà gli spettatori con interviste esclusive, approfondimenti sui temi di attualità e momenti di leggerezza. Alle 17:00, spazio a Da Noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. In entrambe le trasmissioni si susseguiranno numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi e a emozionare il pubblico. Tra gli ospiti Enzo Iacchetti, Edoardo Leo, Carmine Recano, Elisa Isoardi, Hélène Ehret e altri. Di seguito, le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 19 ottobre 2025

Il pomeriggio domenicale di Rai 1 prende il via alle 14:00 con Domenica In. La conduttrice, Mara Venier, accoglierà in studio diversi ospiti. La puntata, la quinta precisamente, si aprirà con Marcella Bella, la quale insieme al ballerino Chiquito, parlerà della sua esperienza a Ballando Con Le Stelle e si esibirà con Pelle Diamante. La cantante 73enne, reduce dall’ennesima diretta infuocata sulla pista del dance show di Milly Carlucci (QUI le pagelle della terza puntata) , tornerà a parlare della polemica ormai infinita con Selvaggia Lucarelli e chiarirà la sua posizione don Barbara D’Urso, da lei accusata di ricevere un trattamento di favore a Ballando.Poi, Enzo Iacchetti presenterà il suo libro 25 minuti di felicità, tra aneddoti e ricordi divertenti. L’attore Edoardo Leo, invece, parlerà del film Per te, ispirato alla storia di Mattia Piccoli, mentre Mario Calabresi presenterà Alzarsi all’alba. Carmine Recano introdurrà la nuova fiction Rai 1 Noi del Rione Sanità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sull’attualità, un talk affronterà il tema dei femminicidi, a partire dal caso di Pamela Genini, con Mara Venier, Tommaso Cerno e ospiti come Vladimir Luxuria, Rita Cavallaro, Anna Vagli, Nicole Limonta e Vera Squatrito. Non mancheranno momenti di spettacolo: Teo Mammucari si dedicherà alla magia ed Enzo Miccio omaggerà Patty Pravo, icona degli anni ’70.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Alle 17:00, subito dopo Domenica In, andrà in onda Da Noi a… Ruota Libera, con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della puntata, Elisa Isoardi con il suo nuovo programma Bar Centrale su Rai 1, e poi, Nancy Brilli e Carlo Aloia da Ballando Con Le Stelle. Spazio anche a Claudio Gioè, di nuovo nei panni di Saverio Lamanna nella serie Tv Màkari in partenza stasera su Rai 1; ed Hélène Ehret, alsaziana di nascita e bergamasca d’adozione, che ha dedicato la vita agli orfani indiani, facendo adottare quasi 10.000 bambini tramite la sua associazione.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 19 ottobre 2025, sintonizzatevi su Rai 1 per non perdervi questi due appuntamenti. Alle 14:00 inizia Domenica In, mentre alle 17:00 sarà il turno di Da Noi… a Ruota Libera. Potrete guardarli in diretta o comodamente in streaming su RaiPlay. Un modo perfetto per rilassarvi e godervi un pomeriggio di svago in famiglia,

Potrebbe interessarti anche