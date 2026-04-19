Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la Guaccero Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 19 aprile, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Masini e la Isoardi; Fialdini con Fabrizio Moro e la Guaccero

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Punto saldo del palinsesto di Rai 1, anche oggi, 19 aprile, il doppio appuntamento domenicale con Domenica In e Da noi… a ruota libera continua a rappresentare una visione d’obbligo per tanti telespettatori: prima un grande varietà con musica, attualità e nomi noti, poi uno spazio più intimo, con racconti personali e percorsi di vita.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 19 aprile 2026

A partire dalle 14.00, dagli Studi Fabrizio Frizzi, Mara Venier apre la nuova puntata di Domenica In nel segno della musica con Marco Masini, protagonista di un’esibizione dal vivo in versione piano e voce. L’artista ripercorre alcuni dei brani che hanno segnato la sua carriera, affiancati dalla presentazione del nuovo singolo Di più, tratto dal recente progetto discografico. Un’occasione per riattraversare un percorso artistico d’eccezione, con vottirie del Festival di Sanremo nel 1990, tra le Novità con Disperato, e nel 2004 con L’uomo volante. Quest’anno lo abbiamo visto all’Ariston in coppia con Fedez, con il brano Male necessario.

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Spazio poi al racconto personale con Elisa Isoardi, che si sofferma su esperienze professionali e vita privata, tra il legame con la famiglia e le scelte che ne hanno segnato il cammino. Nata a Monterosso Grana, paese di soli 500 abitanti sulle montagne del Piemonte, la conduttrice riserva bellissime parole per mamma Irma e per il fratello Domenico.

Momento particolarmente intenso con la testimonianza di Marina Peroni, che incontra nuovamente Mara Venier per ricordare il marito Sandro Giacobbe, scomparso di recente, ripercorrendo una storia sentimentale lunga e significativa.

La musica è protagonista con Dolcenera e Michele Bravi, entrambi impegnati a presentare i rispettivi progetti discografici. La prima si esibisce con il singolo My Love; il secondo interpreta Genitore 3, brano contenuto nel disco Commedia musicale. Bravi è in questo periodo impegnato anche il sabato sera con lo show musicale Canzonissima.

In studio si affronta un caso di cronaca particolarmente delicato, con il contributo di Salvo Sottile e Tommaso Cerno: si parla del caso di Massa, della tragedia di Giacomo Bongiorni, morto dopo una violenta e assurda aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi. L’indagine è ancora in corso.

Prosegue poi il percorso celebrativo per i cinquant’anni del programma, con Pino Strabioli che riporta alla memoria una stagione storica del passato. Immancabile anche il racconto firmato da Enzo Miccio, questa volta dedicato alla relazione tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, mentre Teo Mammucari coinvolge il pubblico con il gioco telefonico.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Ospite musicale di Francesca Fialdini è Fabrizio Moro, protagonista di una carriera che ha saputo coniugare popolarità e contenuti intensi. Nel corso dell’intervista si torna su alcuni dei suoi brani più rappresentativi, da Pensa a Non mi avete fatto niente, fino all’attuale esperienza televisva con Canzonissima.

Spazio poi a Bianca Guaccero, oggi impegnata come giurata in Dalla strada al palco, che ripercorre anche un momento importante della sua carriera recente: la vittoria a Ballando con le stelle, esperienza che ha segnato anche la sua vita privata grazie all’incontro con il ballerino Giovanni Pernice, diventato suo compagno di vita.

Il cinema entra nel racconto con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti del film Benvenuti in campagna, una commedia che affronta con tono leggero il tema del cambiamento e delle relazioni familiari messe alla prova da nuove scelte di vita.

Riflettori poi sulla fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, interpreti di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, che parlano con la Fialdini di dettagli e suggestioni legate alla serie, che tratta di ambizioni professionali e dinamiche sentimentali ambientate nella cornice della Costiera sorrentina.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 19 aprile dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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