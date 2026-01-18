Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 con i big storici (e un grande lutto) Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 18 gennaio, dei talk di Rai 1. La Venier ospita pure Serena Autieri; la Fialdini con Edoardo Leo e Mietta

Spazio di racconto, memoria e intrattenimento, anche domenica 18 gennaio, il palinsesto di Rai 1 si affida alla collaudata staffetta tra Domenica In e Da noi… a ruota libera, due programmi diversi per tono e ritmo ma uniti dall’idea di televisione come luogo di incontro. Si parte alle 14.00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con Mara Venier, per poi proseguire alle 17.20 con Francesca Fialdini, in un pomeriggio pieno di musica, attualità e storie personali.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 18 gennaio 2026

A poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2026, la puntata di oggi di Domenica In si prefigura come celebrazione della kermesse e si fa, al tempo stesso, countdown della manifestazione, che tornerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini. L’odierno appuntamento con Mara Venier guarda alla storia della musica italiana con un approccio popolare grazie alla partecipazione di tanti artisti che hanno attraversato epoche diverse del Festival: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich e, a fare da contrappunto, un parterre di opinionisti composto da Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu (vincitore del Festival nel 2010 con Tutte le volte che…) ed Enzo Miccio, chiamati a proporre aneddoti, ricordi e curiosità legate alla manifestazione.

Sempre in tema musicale, oggi a Domenica in ci sarà certamente spazio anche per un ricordo di Tony Dallara, scomparso venerdì scorso all’età di 89 anni. Mara Venier era legata al cantante da una lunga amicizia e l’aveva ospitato diverse volte a Domenica In. Dopo averlo ricordato sui social con messaggi d’affetto ("Ciao Tony"), appare scontato che la conduttrice riuscirà a ritagliare qualche minuto della puntata di oggi per onorare la sua memoria.

Mara Venier ospita poi in studio Carlo Ponti Jr. e il tenore Pasquale Esposito, che presentano Celebrating Sophia Loren – The Italian Icon, le due serate-evento in programma a Napoli. È l’occasione per tornare a parlare di Sophia Loren non solo come mito del cinema mondiale, ma anche come madre e donna, in un racconto che condensa arte e vita privata da parte del figlio.

Spazio poi al racconto personale di Serena Autieri, che ripercorre carriera e vita, ricordando anche l’esperienza come co-conduttrice del Festival nel 2003 accanto a Pippo Baudo. L’attrice e cantante si esibisce con Sparkling Diamonds, anticipando il suo ritorno a teatro come protagonista del musical Moulin Rouge, tratto dal film del 2001 di Baz Luhrmann con Nicole Kidman.

La musica resta centrale anche con Alexia, che propone un medley dei suoi successi, da Uh la la la a Dimmi come…, ripercorrendo una carriera che l’ha resa una delle voci simbolo della dance internazionale degli anni Novanta e dell’inizio dei 2000. L’artista ha vinto Sanremo nel 2002 con Per dire di no.

D’obbligo la finestra sull’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno che commentano i principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile, mantenendo equilibrio tra informazione e divulgazione. A stemperare i toni c’è invece il momento ludico con Teo Mammucari e La cassaforte di Domenica In.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Alle 17.20 la linea passa a Francesca Fialdini, che con Da noi… a ruota libera punta sull’ascolto e sulla profondità delle storie. Ospite della puntata è Sergio Friscia, che racconta il suo percorso artistico, dagli esordi televisivi a quelli cinematografici, fino a Striscia la notizia. Spazio poi alla musica con Mietta, che ripercorre una carriera lunga e riconoscibile, dalle esperienze sanremesi al nuovo singolo Per avere me, passando per l’intramontabile Vattene amore. Tra gli ospiti anche Edoardo Leo, atteso al cinema con la commedia 2 cuori e 2 capanne, diretta da Massimiliano Bruno e con Claudia Pandolfi, che affronta con ironia temi di coppia, lavoro e genitorialità inattesa. A dare profondità emotiva alla puntata è la testimonianza di Vanessa Casu, giovane donna non vedente che ha fatto della propria esperienza una storia di forza e autoironia, condivisa anche sui social insieme al suo cane-guida Pancake (anche lui presente in studio).

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda domenica 18 gennaio dalle 14.00 alle 17.10, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20, entrambe su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove le puntate restano disponibili anche on demand.

